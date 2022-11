MS 2022 A-skupina: Katar chce zlepšiť dojem, Senegal koncovku

Piatok, 25. novembra, 14.00 (SEČ)



Predpokladané zostavy:



Katar: Barsham – Miguel, Khoukhi, Salman, Hassan, Ahmed – Al Haydos, Boudiaf, Hatem – Ali, Afif

Senegal: Dieng – Sabaly, Koulibaly, Cisse, Diallo – I. Gueye, N. Mendy – Ndiaye, I. Sarr, Diatta, Dia

Holandsko: Noppert – De Ligt, Van Dijk, Ake – Dumfries, De Jong, Berghuis, Blind – Gakpo – Memphis, Bergwijn

Ekvádor: Galindez – Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan – Plata, Caicedo, Mendez, Ibarra – Sarmiento – Valencia

Dauha 24. novembra (TASR) - Futbalisti Kataru sa budú snažiť v druhom zápase A-skupiny na domácich MS napraviť dojem zo svojho úvodného vystúpenia proti Ekvádoru (0:2). V piatok si v Douhe zmerajú o 14.00 SEČ sily so Senegalom. V ďalšom stretnutí proti sebe nastúpia o 17.00 Holandsko a Ekvádor.Domáci tím zažíva premiérovú účasť na svetovom šampionáte a v nedeľu svojím výkonom veľmi nenadchol. Katar absolvoval tento rok 18 prípravných stretnutí. Napriek tomu chýbala mužstvu zohranosť, presnosť, rýchlosť a hráči sa dopúšťali veľkých chýb. "," nešetril sebakritikou tréner domáceho výberu Felix Sanchez, ktorého TASR citovala zo stránky theanalyst.com. Jeho tím nezaznamenal v úvodnom vystúpení na svetovom šampionáte ani jeden pokus do priestoru brány. Predpokladaná zostava s piatimi obrancami naznačuje, že mužstvo bude hrať opäť v hlbokom obrannom bloku a čakať na brejky, rovnako ako proti Ekvádoru. Tréner Sanchez tentokrát zrejme pristúpi k dvom zmenám v defenzíve a k ďalšej v bráne. Na tomto poste by mal nastúpiť po rozpačitom výkone Saada Al Sheeba druhý brankár Meshaal Barsham.Senegalčania majú za sebou taktiež prehru 0:2. Bez ťahúňa Saida Maneho podľahli favoritovi skupiny z Holandska a v stretnutí s Katarom budú jednoznačne mieriť za triumfom a udržaním nádeje na postup do osemfinále. TASR pripomína, že vo vyraďovacej fáze sa naposledy predstavili na MS 2002 v Kórejskej republike a Japonsku. Ich tréner Aliou Cisse očakáva väčšiu ofenzívnu aktivitu, najmä od Ismailu Sarra a Krepina Diattu. "," priznal Cisse.Holanďania vstúpili do turnaja víťazstvom, no ich tréner Louis van Gaal ani kapitán Virgil van Dijk neboli veľmi spokojní s výkonom svojho mužstva. Tri body zariadili pre "Oranjes" až v závere duelu Cody Gakpo, ktorý skóroval v 84. minúte, a na konečných 2:0 upravil v 9. minúte nadstavenia Davy Klaassen. "" uviedol Van Dijk. "," povedal Van Gaal k nedostatkom svojho mužstva a silným stránkam piatkového súpera.Aj keď je v jasnej pozícii favorita Holandsko, ekvádorský brankár Hernan Galindez pripomenul, že šokujúci triumf Saudskej Arábie nad Argentínou (2:1) znamená, že nikto nie je nezdolateľný. "," uviedol Galindez.Holanďanom môže v piatok výraznejšie pomôcť Memphis Depay – kanoniera Barcelony trápilo zranenie a v pondelok nastúpil až v druhom polčase. Dvadsaťosemročný útočník má v národnom tíme na svojom konte 42 presných zásahov. V bráne bude pravdepodobne opäť stáť Andries Noppert, ktorý dostal v úvodnom stretnutí prekvapivo prednosť pred Justinom Bijlowom aj Remkom Pasveerom.Ekvádor sa spolieha na zotavenie svojho jediného strelca v Katare, útočníka Ennera Valenciu. Hráča tureckého Fenerbahce Istanbul trápilo po dueli s Katarom taktiež zranenie. Valencia je s 37 gólmi historicky najúspešnejší strelec Ekvádoru.Štadión Al Thumama (Dauha)A-skupina, 2. kolo:, rozhodujú: Mateu – Cebrian, Diaz (všetci Šp.)Piatok, 25. novembra, 17.00 (SEČ)Národný štadión (Dauha)A-skupina, 2. kolo:, rozhodujú: Ghorbal – Gourari, Etchiali (všetci Alž.)