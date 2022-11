MS 2022 B-skupina: Angličania hrajú o postup, USA nepodceňujú

Piatok, 25. novembra, 11.00 (SEČ)

Predpokladané zostavy:



Wales: Hennessey – Mepham, Rodon, Davies – Roberts, Ramsey, Ampadu, Williams – James, Bale – Moore

Irán: H. Hosseini – Moharrami, Pouraliganji, Cheshmi, M. Hosseini, Mohammadi – Jakanbakhsh, Noorollahi, Karimi, Gholizadeh – Taremi

Predpokladané zostavy:



Anglicko: Pickford – Trippier, Stones, Maguire, Shaw – Rice, Bellingham – Saka, Mount, Sterling – Kane

USA: Turner – Dest, Zimmerman, Ream, Robinson – McKennie, Adams, Musah – Weah, Sargent, Pulisic

Dauha 24. novembra (TASR) - Anglickí futbalisti vstupujú do zápasu s USA v pozícii favorita a v prípade víťazstva majú istý postup do osemfinále. Proti svojmu piatkovému súperovi nastúpia v meste Al Chor o 20.00 SEČ. Ďalší duel druhého kola B-skupiny medzi Walesom a Iránom je na programe v ten istý deň o 11.00.Angličania sa na začiatku úvodného zápasu MS rozohrávali, po polhodine hry však prišli tri góly v priebehu jedenástich minút. Dva si pripísal Bukayo Saka a svojím výkonom zaujal aj stopér Harry Maguire. Ten v Manchestri United nehráva pravidelne a jeho výkony v anglickom klube pútali pozornosť skôr rozpačitosťou. V najcennejšom drese bol však blízko k dvom gólom a práve Sakovi asistoval pri presnom zásahu na 2:0. "Tri levy" zaznamenali proti Iránu najvyššie víťazstvo v otváracom stretnutí veľkého turnaja. Napriek jednoznačnému triumfu sa však dostal pod paľbu kritiky ich tréner Gareth Southgate. Dôvodom je neskoré vystriedanie kapitána Harryho Kanea, ktorý mal problémy s členkom a momentálne hrozí, že vynechá piatkové stretnutie.Zámorský tím síce nie je v pozícii favorita, no v stretnutí s Walesom (1:1) ukázal kvalitu a bol blízko k trom bodom. Svojich hráčov na to upozornil aj Southgate. "," povedal brankár Jordan Pickford pre AP. Angličania začali svoje pôsobenie na svetovom šampionáte dvoma víťazstvami len trikrát, naposledy pred štyrmi rokmi v Rusku. Vtedy sa prebojovali do semifinále a dosiahli najlepší výsledok na tomto turnaji od roku 1990.Pickfordov náprotivok Matt Turner si uvedomuje kvalitu anglického kádra, zároveň upozorňuje, že nečkané víťazstvá Saudskej Arábie a Japonska ukázali zmeny v rozložení síl vo svete futbalu. "," uviedol Turner, ktorý považuje za jednu z najväčších hrozieb Saku. "," nešetril 28-ročný brankár chválou na svojho spoluhráča z Arsenalu Londýn.Irán prišiel v úplnom úvode stretnutia s Anglickom o brankára Aliho Beiranvanda, ktorý zostal ležať na trávniku po zrážke s jedným zo spoluhráčov a nahradil ho Hossein Hosseini. Toho opäť čaká náročná úloha – pozor si bude musieť dať najmä na ťahúňa Walesu, kapitána Garetha Balea. Tréner Carlos Quieroz však verí, že jeho tím podá proti "Drakom" lepší výkon, než v pondelok." uviedol Quieroz. Bale síce zariadil Walesu prvý bod na MS od roku 1958, keď premenil v stretnutí proti USA pokutový kop a vyrovnal na 1:1, no TASR pripomína, že kapitán neprišiel na turnaj v najlepšej forme. V predchádzajúcom období ho trápili zranenia a za Los Angeles nenastupoval v zámorskej MLS pravidelne. Útočník však nie je jedinou hrozbou svojho tímu. Pozornosť púta aj Kieffer Moore, ktorý nastúpil v druhom polčase proti USA a podľa trénera Roberta Pagea urobil okamžite dobrý dojem.Štadión Ahmad bin Ali (mesto Al Raján)B-skupina, 2. kolo:, rozhodujú: Escobar (Guat.) - Wales (Trin.), Carlos (Kost.)Piatok, 25. novembra, 20.00 (SEČ)Aréna Al Bayt (mesto Al Chor)B-skupina, 2. kolo:, rozhodujú: Valenzuela – Urrego, Moreno (všetci Ven.)