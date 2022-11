MS 2022 C-skupina.: Argentína pod tlakom, Messi: Vyhrať alebo vyhrať

Sobota, 26. novembra, 14.00 (SEČ)

Predpokladané zostavy:



Poľsko: Szczesny - Bereszynski, Glik, Kiwior - Cash, S Szymanski, Krychowiak, Zielinski, Zalewski - Milik, Lewandowski

Saudská Arábia: Al-Owais - Abdulhamid, Tambakti, Al-Bulayhi, Al-Burayk - Al-Abed, Al-Malki - Al-Buraikan, Kanno, S Al-Dawsari - Al-Shehri

Predpokladané zostavy:



Argentína: E. Martinez - Montiel, Romero, Li. Martinez, Tagliafico - De Paul, Paredes, Mac Allister - Messi, La. Martinez, Di Maria

Mexiko: Ochoa - Sanchez, Montes, Moreno, Gallardo - Alvarez, Herrera, Chavez - Lozano, Martin, Vega

Dauha 25. novembra (TASR) - Futbalisti Argentíny majú nôž na krku. Jeden zo spolufavoritov šampionátu nesmie v sobotnom dueli C-skupiny s Mexikom (v Lusaile o 20.00 SEČ) prehrať, inak definitívne stratí šancu prebojovať sa do vyraďovacej fázy. Nečakaný líder skupiny Saudská Arábia nastúpi predtým o 14.00 h v Al Rajáne proti Poľsku a ak zopakuje senzačný triumf nad Argentínou, bude mať vo vrecku osemfinálovú miestenku." definoval argentínske možnosti pred druhým kolom skupinovej fázy Lionel Messi, ktorého tím sa v utorok postaral o jeden z najväčších šokov histórie MS. Blamáž so Saudmi (1:2) potrebujú "Albicelestes" odčiniť v súboji s Mexikom, s ktorým neprehrali desať duelov v rade od roku 2004 a zdolali ho vo všetkých troch doterajších vzájomných zápasoch na MS (1930, 2006 i 2010). "" dodal Messi, ktorý má v Katare poslednú šancu vybojovať titul svetového šampióna.Tridsaťpäťročný Messi vo štvrtok trénoval iba individuálne pre mierne problémy s ľavou nohou, ale do soboty by mal byť úplne fit a viesť ofenzívny triumvirát s Lautarom Martinezom a Angelom Di Mariom. "," citovali argentínske médiá kouča Lionela Scaloniho, vo veku 44 rokov najmladšieho z reprezentačných trénerov v Katare. V sobotu by mohol vniesť viac dynamiky do stredu poľa nasadením Alexisa Mac Allistera z Brightonu, od začiatku by mal tentoraz dostať v obrane prednosť Lisandro Martinez pred Cristianom Romerom. Jediný gól tímu má na konte Messi z penalty, ďalšie tri argentínske v prvom dueli neplatili pre ofsajd. "," opísal neľahkú situáciu svojho tímu brankár Emiliano Martinez.Mexiko, vedené argentínskym trénerom Gerardom Martinom, získalo v prvom zápase bod za bezgólovú remízu s Poľskom. Mužstvo podržal skúsený brankár Guillermo Ochoa, ktorý zneškodnil pokutový kop Roberta Lewandowského. Vpredu však vyšli "El Tri" naprázdno a neskórovali tak už v troch po sebe idúcich dueloch na svetových šampionátoch, vrátane prehier so Švédskom (0:3) a Brazíliou (0:2) pred štyrmi rokmi. Mexičania chcú proti favoritovi bodovať a naďalej snívať o vyrovnaní svojho doterajšieho maxima na MS, ktorým bolo štvrťfinále v rokoch 1970 a 1986. "," vyhlásil 37-ročný Ochoa.Saudská Arábia sa proti Poľsku už bude musieť zaobísť bez ľavého obrancu Yassera Al-Shahraniho. Ten si proti Argentíne zlomil čeľusť a ľavú lícnu kosť po zrážke s brankárom svojho tímu. Al-Shahrani mal po údere kolenom do hlavy aj ďalšie zranenia v oblasti hrudníka a brucha a už sa podrobil operácii. Saudi sa s Poliakmi stretli v roku 2006 v prípravnom dueli a prehrali 1:2." povedal akreditovaným médiám Lewandowski, ktorý neskóroval ani vo svojom štvrtom vystúpení na svetových šampionátoch. "," povedal poľský tréner Czeslaw Michniewicz.Education City štadión (mesto Al Raján)C-skupina, 2. kolo:rozhodujú: Wilton Sampaio - Bruno Boschilia, Bruno Pires (všetci Braz.)Sobota, 26. novembra, 20.00 (SEČ)Lusail štadión (mesto Lusail)C-skupina, 2. kolo:rozhodujú: Daniele Orsato - Ciro Carbone, Alessandro Giallatini (všetcu Tal.)1. Saudská Arábia 1 1 0 0 2:1 32. Poľsko 1 0 1 0 0:0 13. Mexiko 1 0 1 0 0:0 14. Argentína 1 0 0 0 1:2 0