MS 2022: V tíme SR nepokračujú Riečický, Koch, Baláž a Valach

Brankári: Patrik Rybár, Matej Tomek, Adam Húska,



Obrancovia: Martin Bučko, Peter Čerešňák, Daniel Gachulinec, Martin Gernát, Mário Grman, Michal Ivan, Adam Jánošík, Šimon Nemec, Mislav Rosandič



Útočníci: Adrián Holešinský, Andrej Kollár, Michal Krištof, Róbert Lantoši, Adam Liška, Mário Lunter, Jakub Minárik, Kristián Pospíšil, Pavol Regenda, Miloš Roman, Juraj Slafkovský, Adam Sýkora, Samuel Takáč, Alex Tamáši, Tomáš Tatar

Žilina 7. mája (TASR) - V tíme slovenskej hokejovej reprezentácie nepokračujú po domácom turnaji Kaufland Cup brankár Dominik Riečický, obranca Patrik Koch a útočníci Jozef Baláž a Marek Valach. Konečná nominácia na MS vo Fínsku bude známa v pondelok 9. mája.Vedenie reprezentácie očakáva príchod brankára Adama Húsku, ktorý nahradí Riečického a vo Fínsku vytvorí trojicu s Patrikom Rybárom a Matejom Tomekom. "" povedal generálny manažér Miroslav Šatan. Otázniky visia nad obrancami Matejom Grmanom a Martinom Gernátom, ktorých čakajú vyšetrenia. Definitíva by mala padnúť v pondelok. V tíme pokračuje aj 17-ročný útočník Adam Sýkora, ktorý má za sebou zatiaľ iba jeden zápas v A-mužstve. Svoj reprezentačný debut okorenil gólom do bránky Nórska. "" načrtol Šatan. Reprezentační tréneri počítajú aj s útočníkom Milošom Romanom a obrancom Adamom Jánošíkom, ktorí na Kaufland Cupe nehrali.Podľa Šatana nikdy nie je ľahké oznámiť hráčom, že v reprezentačnom tíme končia. Upriamil však pozornosť na príklady ako Pavol Regenda, ktorý sa nevošiel do tímu pre MS 2021 v Rige, na ďalšej vrcholnej akcii na ZOH v Pekingu však patril k oporám tímu. "