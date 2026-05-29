< sekcia Šport
MS 2030 sa uskutočnia v Helsinkách a Rige, MS 2028 žien vo Švajčiarsku
Fínsko-lotyšský šampionát bude nasledovať rok po MS 2029, ktoré budú spoločne hostiť Bratislava a Košice.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Zürich 29. mája (TASR) - Hokejové majstrovstvá sveta sa v roku 2030 uskutočnia v Helsinkách a Rige. O usporiadateľovi šampionátu sa rozhodlo na výročnom kongrese Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) v dejisku MS 2026 Zürichu.
Fínsko-lotyšský šampionát bude nasledovať rok po MS 2029, ktoré budú spoločne hostiť Bratislava a Košice. V Helsinkách sa svetový šampionát bude konať už ôsmykrát, naposledy fínska metropola organizovala MS v roku 2022 spolu s Tampere. V Rige sa hral turnaj o rok neskôr, ale aj v roku 2021. MS zavítajú do hlavného mesta Lotyšska celkovo štvrtýkrát.
Kongres IIHF takisto pridelil svetový šampionát žien v roku 2028 Švajčiarsku, o usporiadateľskom meste sa rozhodne neskôr. O dejiskách najbližších MS informovala IIHF v piatok na svojom webe.
Fínsko-lotyšský šampionát bude nasledovať rok po MS 2029, ktoré budú spoločne hostiť Bratislava a Košice. V Helsinkách sa svetový šampionát bude konať už ôsmykrát, naposledy fínska metropola organizovala MS v roku 2022 spolu s Tampere. V Rige sa hral turnaj o rok neskôr, ale aj v roku 2021. MS zavítajú do hlavného mesta Lotyšska celkovo štvrtýkrát.
Kongres IIHF takisto pridelil svetový šampionát žien v roku 2028 Švajčiarsku, o usporiadateľskom meste sa rozhodne neskôr. O dejiskách najbližších MS informovala IIHF v piatok na svojom webe.
organizátori najbližších MS (elitná kategória):
2027: Düsseldorf a Mannheim (Nem.)
2028: Paríž a Lyon (Fr.)
2029: Bratislava a Košice (SR)
2030: Helsinki a Riga (Fín./Lot.)
hostitelia ďalších šampionátov v roku 2028:
MS žien - Švajčiarsko (hostiteľské mesto bude známe neskôr)
MS hráčov do 20 rokov - Tampere a Turku (Fín.)
MS hráčov do 18 rokov - Landshut a Füssen (Nem.)
MS hráčok do 18 rokov - Kanada (hostiteľské mesto bude známe neskôr)
2027: Düsseldorf a Mannheim (Nem.)
2028: Paríž a Lyon (Fr.)
2029: Bratislava a Košice (SR)
2030: Helsinki a Riga (Fín./Lot.)
hostitelia ďalších šampionátov v roku 2028:
MS žien - Švajčiarsko (hostiteľské mesto bude známe neskôr)
MS hráčov do 20 rokov - Tampere a Turku (Fín.)
MS hráčov do 18 rokov - Landshut a Füssen (Nem.)
MS hráčok do 18 rokov - Kanada (hostiteľské mesto bude známe neskôr)