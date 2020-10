MS: Brazília i bez Fabinha, Neymar je otázny, Telles má koronavírus

Sao Paulo 29. októbra (TASR) - Brazílska futbalová reprezentácia nemôže počítať v novembrových zápasoch kvalifikácie MS 2022 po Philippeovi Coutinhovi z FC Barcelony ani so stredopoliarom Fabinhom z FC Liverpool. Otázny je útočník Neymar z Paríža St. Germain, ktorý v dueli Ligy majstrov na pôde Basaksehiru Istanbul pre zranenie striedal už v 26. minúte a čakajú ho lekárske testy.



Ofenzívny stredopoliar FC Barcelona si poranil ľavé stehno pri sobotňajšej prehre s Realom Madrid (1:3) a v nominácii ho nahradí Lucas Paqueta z Lyonu. Brazília nastúpi 13. novembra proti Venezuele a o štyri dni neskôr si zmeria sily s Uruguajom. Paquetu pôvodne povolali do olympijského výberu, ktorý bude hrať v novembri so Saudskou Arábiou a Egyptom.



Fabinho, ktorý sa zranil tiež v zápase Ligy majstrov s Midtjyllandom (2:0) vo výbere päťnásobných majstrov sveta nahradí Allan z FC Everton. Do problémov sa dostal aj Alex Telles z Manchestru United, "červení diabli" v stredu oznámili, že mal pozitívny test na koronavírus a s najväčšou pravdepodobnosťou bude Brazílii tiež chýbať.