MS vo futbale budú v roku 2030 na troch kontinentoch

Zürich 11. decembra (TASR) - Majstrovstvá sveta vo futbale sa budú v roku 2030 prvýkrát v histórii konať na troch kontinentoch. Svetový šampionát budú hostiť spoločne Maroko, Španielsko a Portugalsko, úvodné tri stretnutia sa však odohrajú v Uruguaji, Argentíne a Paraguaji. Nasledujúci turnaj v roku 2034 sa uskutoční v Saudskej Arábii. Definitívne rozhodnutie padlo prostredníctvom virtuálneho mimoriadneho kongresu Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA).



Obom ponukám na znak súhlasu s organizáciou záverečných turnajov zatlieskalo viac ako 200 členských federácií FIFA na online stretnutí, ktoré organizoval zo sídla FIFA vo švajčiarskom Zürichu prezident svetového futbalu Gianni Infantino. V oboch prípadoch sa uchádzali o kandidatúru iba víťazné krajiny. "Hlas kongresu je jasný a zreteľný," povedal Infantino, ktorý požiadal funkcionárov na obrazovkách, aby zatlieskali rukami v úrovni hlavy a vyjadrili tak svoju podporu. Organizácia oboch šampionátov dostala jednotnú aklamáciu.



Tri spomínané juhoamerické krajiny spolu s Čile pôvodne predložili vlastnú kandidatúru na usporiadanie šampionátu, aby tak oslávili storočnicu hier a súperili iba so spoločnou organizáciou Maroka, Španielska a Portugalska. Uruguaj hostil a vyhral prvé MS v roku 1930, keď vo finále zdolal Argentínu. Práve oslavou stého výročia bude otvárací zápas na Estadio Centenario v Montevideu v Uruguaji. "Čo môže byť lepším spôsobom, ako osláviť 100. výročie v šiestich krajinách, na troch kontinentoch, so 48 tímami a 104 epickými zápasmi? Svet sa zastaví a bude oslavovať 100 rokov majstrovstiev sveta. Gratulujem všetkým uchádzačom, že predložili skvelú dokumentáciu, ale rád by som do záznamu uviedol svoje veľké poďakovanie prezidentom šiestich konfederácií a ich tímom," uviedol Infantino. FIFA uviedla, že všetky krajiny dospeli k dohode a v Južnej Amerike sa odohrajú len tri otváracie stretnutia. Všetkých šesť usporiadateľských krajín sa automaticky kvalifikuje na šampionát. Po prvých troch dueloch sa tri juhoamerické krajiny so svojimi tromi súpermi presťahujú do Európy a Afriky.



Kandidatúru Saudskej Arábie sprevádzali kontroverzie. V roku 2022 označila ľudskoprávna organizácia Amnesty International (AI) pridelenie šampionátu Saudskej Arábii za "prakticky nemožné", ak by FIFA dôsledne uplatnila svoje kritériá pre dodržiavanie ľudských práv. AI varovala FIFA, aby sa v budúcnosti vyhla podobnej "chybe" akú urobila pri pridelení práva organizovať MS v Rusku (2018) a v Katare (2022). Saudská Arábia, často kritizovaná pre porušovanie ľudských práv, sa v uplynulom období zameriavala na organizáciu významných športových podujatí, najmä motoristických športov (F1, Rely Dakar či MotoGP). V neposlednom rade sa výrazne spopularizoval aj tamojší futbal. Do najvyššej saudskej súťaže prišlo niekoľko hviezd svetového futbalu vrátane portugalského útočníka Cristiana Ronalda, brazílskeho špílmachra Neymara či francúzskeho zakončovateľa Karima Benzemu. Saudskoarabské konzorcium sa stalo aj majoritným vlastníkom anglického futbalového klubu Newcastle United. "Bezohľadné rozhodnutie FIFA prideliť majstrovstvá sveta v roku 2034 Saudskej Arábii bez toho, aby zabezpečila primeranú ochranu ľudských práv, ohrozí mnoho životov," uviedol vo vyhlásení Steve Cockburn, vedúci oddelenia Amnesty International pre pracovné práva a šport. Krajina odmieta obvinenia a tvrdí, že chráni národnú bezpečnosť prostredníctvom svojich zákonov.



Šampionát v Saudskej Arábii sa nebude konať v letných mesiacoch, podobne ako záverečný turnaj v Katare pred dvoma rokmi. Tentoraz však nastávajú komplikácie a je nepravdepodobné, že sa turnaj odohrá v novembri, respektíve v decembri. FIFA totiž rešpektuje moslimský posvätný pôstny mesiac ramadán, ktorý bude v roku 2034 trvať v období od 11. novembra do 10. decembra. Podľa agentúry DPA sa objavili správy o skoršom začiatku v januári napriek potenciálnemu prekrývaniu so ZOH v Salt Lake City, ktoré sa otvoria 10. februára 2034. Spomína sa aj apríl a máj, pričom narušenie futbalových líg bude väčšie ako tomu bolo v prípade Kataru. Na šampionáte v roku 2034 bude hrať namiesto 32 tímov až 48 účastníkov, čím sa turnaj predĺži a zúčastní sa na ňom viac tímov z Európy.



Všetci uchádzači o kandidatúru pred hlasovaním prezentovali videá, aby predstavili svoje projekty. Infantino hovoril v prípade Saudskej Arábie o "historickom momente" a cieli zjednotiť svet prostredníctvom futbalu. Organizácia futbalových MS je pre bohatú krajinu Perzského zálivu doteraz najväčším úspechom v oblasti športu. "Otvárame sa svetu a chceme vytvoriť lepší život pre ľudí v našej krajine," povedal tamojší minister športu Abdulaziz bin Turki Al Saud a zaviazal sa, že zorganizuje najlepšie majstrovstvá sveta v histórii.



Skupiny na ochranu práv už dlho upozorňujú na masové popravy v Saudskej Arábii a obvinenia z mučenia, ako aj na obmedzenia týkajúce sa žien v tejto krajine. "FIFA nikdy nemôže tvrdiť, že nevedela o závažnosti rizík spojených s organizáciou svojho najvýznamnejšieho podujatia v krajine s takou slabou ochranou ľudských práv. Ani národné futbalové zväzy, ktoré hlasovali za jeho schválenie. Je zrejmé, že bez urýchlených opatrení a komplexných reforiem budú MS 2034 poznačené represiou, diskrimináciou a vykorisťovaním v obrovskom rozsahu," citovala z vyhlásenia agentúra AFP. Ohrozením ľudských životov má AI na mysli aj stavebných robotníkov, ktorí budú vystavení zlému pracovnému prostrediu. Pri takýchto prácach na budovaní infraštruktúry pred MS v Katare zahynulo podľa organizátorov 400 až 500 ľudí z rôznych krajín sveta.