MS do 20 rokov v Kanade odohrajú nanovo v auguste

Edmonton 17. februára (TASR) - Majstrovstvá sveta v hokeji hráčov do 20 rokov v kanadskej provincii Alberta odohrajú nanovo uprostred augusta. Informáciu vo štvrtok definitívne potvrdila Medzinárodná hokejová federácia (IIHF).



Šampionát sa pôvodne začal hrať na prelome decembra 2021 a januára 2022, no napokon ho zrušili pre pandémiu koronavírusu. "Rokovali sme so všetkými účastníkmi podujatia a dohodli sa na detailoch. Turnaj bude nadväzovať na Hlinka Gretzky Cup. Bude to hokejový festival a tímy sa naň tešia," povedal podľa portálu sportsnet.ca prezident IIHF Luc Tardif.



Mladí Slováci stihli na šampionáte odohrať dva zápasy, najprv v B-skupine prehrali s obhajcami titulu USA 2:3 a následne so Švédmi 0:3.