MS juniorov na Slovensku tento rok nebudú, zrušili sa aj ostatné akcie

Bratislava 27. apríla (TASR) - Medzinárodná hokejbalová federácia (ISBHF) zrušila tento rok všetky svetové juniorské šampionáty. MS do 18 a 20 rokov sa mali konať vo švajčiarskych mestách Visp a Raron a MS do 16 rokov juniorov a do 20 rokov junioriek sa mali konať v Žiline.



Vedenie Slovenskej hokejbalovej únie (SHbÚ) chcelo zorganizovať namiesto Švajčiarov druhý šampionát v Nitre. Hrať sa však nebude ani pod Zoborom a ani v Žiline. "Pred pár dňami sme ešte boli optimisti, ale na rokovaní ISBHF sa MS zrušili. Najmä zámorské tímy majú problémy s epidemiologickou situáciou. Rozhodnutie ISBHF bolo jednoznačné, išlo by o veľké riziko. Záujem hrať mali okrem nás len Česi. Zrušenie MS je veľká rana najmä pre generáciu U18 a U20, ktorá naposledy hrala na MS v roku 2018 a najbližšie ich čaká šampionát v roku 2023. Je nám to všetkým veľmi ľúto, najmä kvôli hráčom, ktorí prišli o možnosť zahrať si na vrcholnom podujatí," povedal pre TASR viceprezident SHbÚ Marián Hambálek.