MS klubov: Bayern získal šiestu trofej, Tigres zdolal gólom Pavarda

MS klubov FIFA 2021:



finále:



Bayern Mníchov - Tigres UANL 1:0 (0:0)



Gól: 59. Pavard. Rozhodovali: Ostojich – Taran, Trinidad Diaz Mendez (všetci Urug.), ŽK: Duenas, Rodriguez, Carioca (Tigres)



Bayern: Neuer – Pavard, Süle, Hernandez, Davies – Kimmich, Alaba – Coman (75. Costa), Sane (73. Musiala), Gnabry (65. Tolisso) – Lewandowski (75. Choupo-Moting)



Tigres: Guzman – Rodriguez (80. J. Quinones), Reyes, Salcedo, Duenas – Aquino, Corioca, Pizarro, L. Quinones – Espinola, Gignac

Prehľad víťazov MS klubov FIFA:



2000 Corinthians



2005 Sao Paulo



2006 Internacional



2007 AC Miláno



2008 Manchester United



2009 FC Barcelona



2010 Inter Miláno



2011 FC Barcelona



2012 Corinthians



2013 Bayern Mníchov



2014 Real Madrid



2015 FC Barcelona



2016 Real Madrid



2017 Real Madrid



2018 Real Madrid



2019 FC Liverpool



2021 Bayern Mníchov



Rajján 11. februára (TASR) - Futbalisti Bayernu Mníchov druhýkrát v histórii vyhrali MS klubov FIFA. Vo štvrtkovom finále v katarskom Rajjáne zdolali mexický tím Tigres UANL 1:0 gólom Benjamina Pavarda z 59. minúty. Bavori po triumfe v Bundeslige, Nemeckom pohári, Lige majstrov, nemeckom Superpohári i Superpohár UEFA získali svoju šiestu trofej v sezóne. Zopakovali tak rovnaký úspech FC Barcelona z roku 2009.Mníchovský tím bol od začiatku aktívnejší, mal častejšie loptu na kopačkách, hral kompaktne v obrane. Strelil aj prvý gól, keď v 18. minúte vystrelil z diaľky Kimmich, ale jeho zásah napokon neplatil. Uruguajský arbiter Ostojich sa išiel pozrieť na VAR a videl, že loptu ešte tečoval Lewandowski, poľský strelec sa však nachádzal v ofsajde. Bayernu táto situácia neuškodila, stále pokračoval v aktivite, ale v prvom polčase gól nepadol. Najbližšie bol k nemu v 34. minúte Sane, trafil iba brvno.Po prestávke sa obraz hry nezmenil. Najskôr tesne minul bránku Tigresu Gnabry, no už onedlho Bayern viedol. Po prihrávke do šestnástky išiel Lewandowski do súboja s brankárom Guzmanom, lopta sa odrazila k Pavardovi, ktorý ju poslal do prázdnej brány. Aj tento gól si rozhodca pozrel na videu, ale tentoraz platil. Mexický tím potom zmenil rozostavenie, osmeľoval sa smerom dopredu, potrestať ho mohol v 81. minúte Tolisso. Jeho pokus však pristál iba na ľavej žrdi. Na druhej strane sa takmer dostal z blízka do zakončenia Gignac, ale netrafil loptu. Bayern mal potom ďalšiu šancu, ale Costa napálil loptu iba do brankára. Napokon si však Bavori tesný náskok udržali a na tróne pre víťaza nahradili FC Liverpool. Trofej z rovnakého podujatia získali aj v roku 2013." povedal po zápase Robert Lewandowski. Poľský kanonier dostal po zápase zlatú loptu pre najlepšieho hráča turnaja. Striebornú získal Francúz André-Pierre Gignac z mexického tímu, bronzovú Lewandowského spoluhráč Joshua Kimmich.Tretie miesto obsadili futbalisti egyptského tímu Al-Ahly Káhira, ktorí zdolali brazílsky SE Palmeiras 3:2 po jedenástkovom rozstrele.