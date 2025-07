MS-klubov: Chelsea zdolala vo finále Paríž Saint-Germain 3:0

finále MS klubov FIFA /MetLife Stadium East Rutheford/



FC Chelsea - Paríž Saint-Germain 3:0 (3:0)



Góly: 22. a 30. Palmer, 43. Pedro



Rozhodoval: Faghaní (Austr.), ŽK: Neto, Caicedo, Gusto, Colwill - Dembele, Mendes, ČK: 86. Neves (PSG)



Chelsea: Sanchez - Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella - James (77. Dewsbury-Hall) - Caicedo, Fernandez (61. Santos), Palmer, Neto (78. Nkunku) - Pedro (67. Delap)



PSG: Donnarumma - Hakimi (73. Ramos), Marquinhos, Beraldo, Mendes - Neves, Ruiz (73. Zaire-Emery), Vitinha - Doue (73. Mayulu), Dembele, Kvaracchelija (59. Barcola)

hlasy po zápase: /zdroj: DAZN, FIFA.com/:



Cole Palmer, strelec dvoch gólov Chelsea: „Vyhrať MS klubov je skvelý pocit. Pred zápasom o nás mnohí pochybovali, no bojovným výkonom sme zdolali silného súpera. Náš tréner Enzo Maresca buduje niečo výnimočné, ušil na Paríž skvelú taktiku. Snažil sa mi dať na ihrisku čo najviac voľnosti a ja som sa mu odvďačil dvoma gólmi."



Enzo Maresca, trénee Chelsea: „Nemám slov, chlapci si tento triumf zaslúžia. Finále sme vyhrali v úvodnej desaťminútovke. Diktovali sme tempo a vysoko napádali hráčov Paríža. Cole bol dnes skvelý, našli sme mu miesto, kde mal viac priestoru na útočenie. Celý tím však odviedol fantastickú robotu."



Marquinhos, obranca PSG: „Napriek dnešnej finálovej prehre sme v tejto sezóne dosiahli to, čo v žiadnej predtým. Pred 13 rokmi sa mi ani nesnívalo o tom, že budem s Parížom bojovať o štyri trofwje a tri z nich získame."

East Rutherford 14. júla (TASR) - Futbalisti FC Chelsea sa stali druhýkrát v histórii víťazmi MS klubov FIFA. V nedeľňajšom finále na štadióne v americkom East Rutherford zdolali šampióna Ligy majstrov Paríž Saint-Germain 3:0. O osude zápasu rozhodli už v prvom polčase, keď sa dvakrát presadil Cole Palmer, v jeho závere pridal tretí gól Joao Pedro.„The Blues" nadviazali na triumf z februára 2022, keď zvíťazili nad brazílskym Palmeirasom 2:1 po predĺžení. Parížania nevyužili šancu na zisk štvrtej cennej trofeje v sezóne. S Chelsea prehrali presne sto dní po tom, ako si 5. apríla zaistili titul vo francúzskej Ligue 1. Následne 24. mája ukoristili aj Francúzsky pohár (Coupe de France) víťazstvom 3:0 nad Stade Reims a o sedem dní neskôr prevalcovali vo finále LM Inter Miláno 5:0.Chelsea začala aktívne. V ôsmej minúte sa na hranici šestnástky ocitol v dobrej pozícii Palmer, jeho technická strela však mierila tesne vedľa žrde. Parížania sa v úvode zápasu nedostávali ku svojej kombinačnej hre. Prvýkrát pohrozili po štvrťhodine, keď sa po akcii Doueho s Kvaracchelijom dostal k lopte Hakimi, Cucurella však dobrým obranným zákrokom zahasil nebezpečenstvo. Krátko na to Mendes vyskúšal pozornosť Sancheza, no v 22. minúte udrela Chelsea. Gusto vyhral súboj s Mendesom, jeho pokus síce obrana PSG zblokovala, no zadák Chelsea následne prihral nabiehajúcemu Palmerovi, ktorý prízemnou strelou k žrdi otvoril skóre. Po polhodine hry mohli fanúšikovia londýnskeho tímu oslavovať druhýkrát, keď Palmer po prihrávke Colwilla trafil opäť presne k ľavej žrdi. V 43. minúte po skvelom pase Palmera za obranu Paríža pridal tretí gól Pedro.Druhý polčas začal Paríž náporom. Po strele Kvaraccheliju Sanchezovi lopta vypadla z rukavíc, no v blízkosti nebol žiaden hráč francúzskeho tímu, ktorý by ju dopravil do siete. Onedlho sa brankár Chelsea vyznamenal po strele Dembeleho, keď predviedol reflexívny zákrok. V 59. minúte tréner Luie Enrique stiahol gruzínskeho útočníka Kvaraccheliju ihriska a na trávnik poslal Barcolu v snahe oživiť ofenzívu. Defenzíva Chelsea však pracovala naďalej spoľahlivo. Parížu mohol zasadiť definitívne k.o striedajúci Delap, no Donnarumma jeho strelu vyrazil. V drese PSG sa postupne dostali na ihrisko Ramos, Mayulu a Zaire-Emery, no ani oni nedokázali nájsť recept na prekonanie obrany Chelsea. Šance Paríža definitívne pochoval Neves, ktorý zatiahol za vlasy Cucurellu a po intervencii VAR dostal v 86. minúte červenú kartu.