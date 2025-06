MS klubov: PSG vykročil za štvrtou trofejou,Bayern zdemoloval amatérov

Pasadena/Cincinnati 16. júna (TASR) - Nedávno korunový víťaz futbalovej Ligy majstrov Paríž Saint-Germain presvedčivo vykročil za štvrtou tohtoročnou trofejou. Mužstvo trénera Luisa Enriqueho sa nakoplo v úvodnom stretnutí B-skupiny majstrovstiev sveta klubov hladkým triumfom 4:0 nad Atleticom Madrid. Rovnaký deň priniesol aj debakel 10:0, ktorý uštedrili hráči Bayernu Mníchov svojmu súperovi Auckland City - amatérskemu klubu z Nového Zélandu.



Parížania mali duel proti španielskemu tímu celý čas pod kontrolou. Svojmu súperovi dovolili iba jedinú strelu do priestoru brány a v oboch polčasoch sa strelecky presadili zhodne dvakrát. V prvom dejstve skórovali Fabian Ruiz a Vitinha, v závere zápasu upravili skóre Senny Mayulu a z pokutového kopu Lee Kang-In. Duel sa hral v mimoriadne náročných podmienkach. Takmer 81-tisíc fanúšikov sledovalo atraktívny zápas pri teplote presahujúcej 30 stupňov Celzia na štadióne Rose Bowl v kalifornskej Pasadene, kde sa hralo aj finále svetového šampionátu v roku 1994. „V náročných podmienkach sme si počínali veľmi dobre. Dosiahli sme skvelé víťazstvo na úvod turnaja,“ citovala agentúra AFP stredopoliara PSG Vitinhu.



„Los Colchoneros“ definitívne stratili šance na zdramatizovanie duelu v 78. minúte. Po druhej žltej karte videl červenú obranca Clement Lenglet a PSG to potrestali. „Zabilo nás to. Vedeli sme, že to bude náročné, ale pre mňa je výsledok 0:4 nespravodlivý. PSG však zaslúžene vyhral, jeho úroveň hry bola lepšia. Musíme pridať a hrať ako v druhom polčase, keď sme boli iný tím,“ povedal stredopoliar Atletica Koke.



Bavori nemali v C-skupine zľutovanie nad trpaslíkom z Oceánie. Poltuctom gólov rozhodli už v prvom polčase, po zmene strán ešte skompletizoval čistý hetrik Jamal Musiala a demoláciu Aucklandu podpísal druhým gólom v zápase Thomas Müller. V prvom dejstve sa blysol bilanciou 2+2 francúzsky krídelník Michael Olise. Hlavný tréner nemeckého giganta Vincent Kompany krotil vášne po vysokom víťazstve: „Musíme zostať skromní. Dôležité však bolo, že sme zápas brali vážne. Výzvy budú rásť a bude to ťažšie.“



Novozélanďania síce 13-krát vyhrali Ligu majstrov vo svojom regióne, európskym veľkoklubom však konkurovať nedokážu. „Toto je realita futbalu proti jednému z najlepších tímov sveta,“ konštatoval po stretnutí tréner outsidera Ivan Vicelich. Jeho hráči cestovali na prestížne podujatie do USA vďaka tomu, že si v práci zobrali dovolenku alebo neplatené voľno. „Pre hráčov z amatérskej úrovne je sen hrať na takomto turnaji. Vedeli sme, že to bude veľmi ťažký zápas proti jednému z najlepších tímov sveta. Som na výkon mojich hráčov hrdý,“ dodal bývalý reprezentant Nového Zélandu.