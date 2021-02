MS klubov: Tigres zdolali Palmeiras 1:0, prvé finále pre CONCACAF

MS klubov FIFA 2020



semifinále:



Palmeiras Sao Paolo - Tigres UANL Monterrey 0:1 (0:0)

Gól: 54. Gignac (z 11 m)



o 5. miesto:



Ulsan Hyundai - Al-Duhail 1:3 (0:1)

Góly: 63. Jun Bit-Garam - 21. Edmilson Junior, 66. Muntari, 82. Almoez

Dauha 7. februára (TASR) - Futbalisti mexického tímu Tigres UANL zdolali v nedeľňajšom prvom semifinále MS klubov v Dauhe brazílsky Palmeiras 1:0. Vôbec premiérovo sa tak vo finále tejto súťaže predstaví tím zo zóny Severnej a Strednej Ameriky (CONCACAF). Rozhodujúci gól dal z pokutového kopu francúzsky útočník André-Pierre Gignac v 54. minúte. Druhý finalista vzíde zo súboja Al-Ahly Káhira - Bayern Mníchov, ktorý sa hrá v pondelok.Palmeiras si účasť na turnaji vybojoval zásluhou triumfu v Cope Libertadores iba pred týždňom, no napriek tomu bol v zápase favoritom. Aktivitou však od úvodu sršal mexický klub. Skóre mohol otvoriť v 5. minúte paraguajský útočník v jeho službách Carlos Gonzalez Espinola, no brankár Weverton sa zaskvel skvelým zákrokom. Kľúčovou postavou duelu bol už 35-ročný Francúz Gignac. Nielenže dirigoval hru svojich spoluhráčov, no do prestávky mal aj sám dve sľubné šance, Weverton svoj tím podržal.Po prestávke však už nedokázal zneškodniť Gignacov pokutový kop a mexický klub zaslúžene viedol. Palmeiras sa snažil vyrovnať, no vyloženú príležitosť si vypracovať nedokázal.Futbalisti katarského tímu Al-Duhail vybojovali na domácom podujatí konečné piate miesto. Zdolali mužstvo z Kórejskej republiky Ulsan Hyundai 3:1.