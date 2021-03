Kucka preberie pozíciu lídra s Tarkovičom, Strelec sa cíti super

Senec 21. marca (TASR) - K lídrom slovenskej futbalovej reprezentácie už dlhší čas patrí Juraj Kucka. Stredopoliar Parmy ale nevníma nijak špeciálne fakt, že na štarte kvalifikácie MS 2022 pri viacerých absenciách skúsených Mareka Hamšíka, Vladimíra Weissa a možno aj Milana Škriniara by malo bremeno zodpovednosti ležať prevažne na jeho pleciach.



Ligový zápas absolvoval už pred troma dňami a na zraz do Senca tak mohlo prísť bez stresu. "U mňa bolo všetko v poriadku, hrali sme už v piatok. Cítim sa dobre, som zdravý, to je hlavné. Mrzí ma, že sú tu takéto komplikácie a dúfam, že to negatívne neovplyvní morálku v tíme. A že to zvládneme aj bez tých, ktorí nemohli prísť," povedal na nedeľnom zraze v Senci.



O zvýšenej požiadavke na vodcovské schopnosti v trojzápase na Cypre, resp. doma s Maltou a Ruskom logicky krátko po stretnutí s trénerom Štefanom Tarkovičom ešte nehovoril. "S trénerom som sa len pozdravil, teraz sa len schádzame. Možno sa o tom budeme baviť neskôr. Je dôležité, aby sme boli v pohode ako tím. A aby sme všetko zvládli. Každý súper je náročný, musíme ukázať to najlepšie, čo je v nás. Nepozerať sa na ostatných. O Cypre veľa neviem, ale určite nám tréneri dajú dosť materiálu. Futbal hrá 11 hráčov."







Premiérovú pozvánku do A-tímu dostal útočník Dávid Strelec. "Je to super, zoznámil som sa s novými spoluhráčmi, som rád, že tu som. Teším sa na tréningy, teším sa na ihrisko," zveril sa médiám mladý hráč, ktorému sa v poslednej dobe nevyhli zdravotné problémy. "Mal som tri zápasy mierne problémy so zadným stehenným svalom. Trénoval som len vo štvrtok a v piatok. Takže je pochopiteľné, že som nehrával od začiatku. Ale už takých osem dní trénujem naplno, cítim sa dobre a to je dôležité. Som pripravený," oznámil potešujúce správy útočník Slovana Bratislava.



Strelec je bývalým reprezentantom do 21 rokov, "áčko" je ale iná úroveň: "Aby som porovnal dvadsaťjednotku a áčko je príliš skoro. V šatni sedím vedľa Suslova a Hromadu. Byť v reprezentácii je motivácia a som rád, že sú tu výborní hráči a môžem s nimi byť v kabíne. Som maximálne šťastný, že som tu."