Chorvátski futbalisti zdolali Maltu

Futbalista Malty Enrico Pepe bojuje o loptu v kvalifikačnom zápase H-skupiny o postup na MS2022 Chorvátsko - Malta v Rijeke v utorok 30. marca 2021. Foto: TASR/HINA - Admir BULJUBAŠIČ

kvalifikácia MS 2022



H-skupina:



Rijeka



Chorvátsko - Malta 3:0 (0:0)



Góly: 62. Perišič, 76. Modrič (z 11 m), 90. Brekalo



Chorvátsko: Livakovič – Juranovič, Vida, Čaleta-Car, Melnjak (57. Barišič) – Kovačič, Badelj (54. Modrič) – Pašalič (54. Brekalo), Vlašič, Oršič (78. Lovrič) – Budimir (54. Perišič).



Malta: Bonello – Shaw, Pepe, Borg (67. Muscat) – Mbong (67. Corbalan), Guillaumier, Kristensen (81. Gambin), Camenzuli – Teuma, Pisani (62. Grech) – Satariano (46. Nwoko)







Nikózia



Cyprus - Slovinsko 1:0 (0:0)



Gól: 42. Pittas



Cyprus: Michail – Antoniou, Soteriou, Kousoulos, Laifis, N. Ioannou – Pittas, Kastanos (60. Ch. Kyriakou), Artymatas (90.+3 Gogic), Papoulis (82. Loizou) – Sotiriou (90.+3 Elia)



Slovinsko: Oblak – Stojanovič, Blažič, Bajrič, Balkovec (81. Kouter) – Lovrič (81. Zahovič), Bijol (58. Črnigoj), Kurtič, Zajc (46. Bohar) – Iličič, Kramer (58. Vučkič)

Bratislava 31. marca (TASR) - Chorvátski futbalisti si pripísali druhé víťazstvo v kvalifikácii MS 2022. V utorkovom dueli v "slovenskej" H-skupine zdolali v Rijeke Maltu 3:0.Favorizovaní Chorváti si v prvom polčase nevypracovali vyloženú príležitosť. V úvode sa síce dostal za obranu hostí Nikola Vlašič, dokázal si zaseknúť obrancu, ale zakončenie mu nevyšlo podľa predstáv. O niečo bližšie ku gólu bol v 14. minúte Mario Pašalič, ale po jeho hlavičke lopta dopadla oblúčikom iba na vzdialenejšiu spojnicu. Vzápätí mali veľkú možnosť aj Malťania, keď Juranovič zasiahol vo vlastnej šestnástke loptu rukou, no rozhodcovia si priestupok nevšimli.Začiatok druhého polčasu sa začal podobne ako ten prvý, najprv Vlašič v dobrej pozícii trafil iba stred brány, potom si zabehol za obranu Pašalič, ale nedokázal prelobovať brankára hostí. Chorváti však napokon predsa zlomili súpera. V 54. minúte prišiel na trávnik Ivan Perišič a stačilo mu osem minút, aby otvoril skóre, keď si dobre nabehol na center ďalšieho striedajúceho Bornu Barišiča. V 75. minúte zahral rukou v pokutovom území Pepe, tentoraz to rozhodcom neuniklo a Luka Modrič z penalty pridal poistku. Chorváti pridali v závere ja tretí gól, skóre uzavrel opäť striedajúci Josip Brekalo.V ďalšom zápase H-skupiny hráči Cypru dosiahli prvé víťazstvo v kvalifikácii, keď zdolali v Nikózii Slovinsko 1:0.O triumfe domácich rozhodol gól Ioannisa Pittasa. V 42. minúte sa uvoľnil na hranici šestnástky a prudkou strelou nedal šancu Janovi Oblakovi. Cyprus v druhom polčase veľmi dobre bránil tesný náskok a nedovolil súperovi dostať sa do vyloženej šance. V defenzíve hostí nastúpil na poste stopéra Kenan Bajrič z ŠK Slovan Bratislava.Cyprus má po troch vystúpeniach na konte štyri body, keď predtým remizoval doma so Slovenskom 0:0 a prehral v Chorvátsku 0:1. Slovinci majú v tabuľke stále tri body za úvodné víťazstvo nad Chorvátmi (1:0).