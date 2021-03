MS kval.: Triumf Ruska zariadil Dzjuba, rekordný zápis Modriča

Bratislava 28. marca (TASR) - Ruská futbalová reprezentácia dosiahla v úvode kvalifikácie MS 2022 aj druhé víťazstvo a vedie "slovenskú" H-skupinu. Na Malte zvíťazili zverenci Stanislava Čerčesova 3:1, ale ich výkon médiá i fanúšikovia podrobili kritike. V sobotu zdolali Slovinsko 2:1 a v tomto prípade okrem výsledku zarezonoval v pozitívnom zmysle aj výkon.



Ruský tréner vyrukoval na Slovincov s tromi strednými obrancami. Táto taktika robila súperovi problémy najmä pri presingu. Rusov poslal do vedenia kanonier Arťom Dzjuba v 26. minúte, o deväť minút neskôr pridal aj druhý gól. Ešte do konca prvého polčasu uzavrel skóre duelu Josip Iličič.



V druhom polčase mal ruský tím viac z hry. Držal loptu ďaleko od svojej šestnástky, mal aj ďalšie šance. Dzjuba mohol zavŕšiť hetrik, ale aj Slovinci mali v 79. minúte výbornú šancu. Napokon sa domáci tešili z tesného triumfu. "Nálada v tíme nebola ideálna, po zápase na Malte sa veľa kritizovalo. Na Slovinsko sme sa pripravili a dobre sme sa naladili. Sme šťastní, že sme vyhrali. Každý bojoval za každý kúsok trávy. Dúfam, že sme potešili ľudí i kritikov. Slovinsko je silný súper, sme zhruba na rovnakej úrovni. V zápase sme však boli lepší. Ak by mali hostia viac hráčov, ako je Iličič, bolo by to pre nás veľmi ťažké," uviedol Dzjuba.



Takisto Čerčesov vyzdvihol pokrytie Iličiča, ktorý však napriek tomu robil Rusom najväčšie problémy: "Je nemožné úplne vypojiť tohto hráča, ale nám to väčšinou fungovalo. No boli chvíle, keď bolo ťažké ho eliminovať. Dal krásny gól. Je dobrý futbalista, ale taktická schéma, ktorú sme si vybrali, priniesla svoje ovocie."



Rusi sú pred utorkovým zápasom proti Slovensku na čele tabuľky so 6 bodmi, druhí sú Chorváti s tromi. "Vatreni" v sobotu doma zdolali Cyprus 1:0 gólom Maria Pašaliča a po prehre v Slovinsku si pripísali prvý triumf. Luka Modrič odohral za národný tím 135. zápas a stal sa rekordérom v počte duelov v reprezentačnom drese. Vedenie chorvátskeho zväzu mu po zápase venovalo pamätný dres.



Tréner Chorvátov Zlatko Dalič nebol veľmi spokojný s hrou svojich zverencov, ale s výsledkom áno. Jeho slová citoval portál 24sata.hr: "Najmä krídelné priestory sme nevyužívali, tak ako som si predstavoval, ale dôležité je, že máme tri body. Po prvom góle sme mali pridať aj druhý, postupne sa na naše nohy vkrádala neistota. Verím, že budeme zbierať body aj naďalej, nemôžeme si dovoliť zaváhanie."



V utorok nastúpia Chorváti opäť doma, keď privítajú sobotného súpera Slovenska. "Proti Malte to nebude jednoduché. Musíme preraziť ich obranný val a to je vždy veľmi náročné," dodal Dalič.