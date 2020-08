MS: Lotyši rokujú s IIHF, MS nechcú spoluorganizovať s Bieloruskom

Riga 17. augusta (TASR) - Lotyšsko rokuje s Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF) o tom, aby budúcoročné MS v hokeji neorganizovalo spoločne s Bieloruskom. Uviedol to lotyšský premiér Krisjanis Karinš, informoval o tom portál ria.ru.



Dôvodom je napätá situácia v Bielorusku po prezidentských voľbách. V krajine vyšli do ulíc demonštranti, podľa ktorých boli voľby zmanipulované. "V súčasnosti je ťažké predstaviť si, že po nedávnych udalostiach v Bielorusku môžeme spoločne organizovať šampionát," uviedol Karinš.



MS sa majú konať v Minsku a Rige od 21. mája do 6. júna. Slovenskí hokejisti budú hrať v A-skupine v Minsku, okrem nich sú v nej Rusko, Švédsko, Česko, Švajčiarsko, Dánsko, Bielorusko a Veľká Británia. V B-skupine v Rige budú účinkovať Kanada, Fínsko, USA, Nemecko, Lotyšsko, Nórsko, Taliansko a Kazachstan.