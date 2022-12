MS štvrťfinále: Holandsko sa chce Argentíne odplatiť za MS2014

predpokladané zostavy:



Holandsko: Noppert - Timber, van Dijk, Ake - Dumfries, de Roon, F. de Jong, Blind - Klaassen - Gakpo, Depay

Argentína: E. Martinez - Molina, Romero, Otamendi, Acuna - De Paul, Fernandez, Mac Allister - Messi, Alvarez, di Maria/Gomez

Dauha 8. decembra (TASR) - Futbalisti Holandska a Argentíny sa stretnú vo vzájomnom zápase po ôsmich rokoch a opäť na majstrovstvách sveta. V Brazílii uspeli Lionel Messi a spol., keď zdolali "oranjes" vo vyrovnanom semifinále 4:2 na strely z 11 m. Po riadnom hracom čase a predĺžení sa skončil zápas 0:0. Zo súčasných tímov si pamätajú vzájomné súboje šiesti, na argentínskej strane okrem Messiho aj Angel di Maria a na druhej Daley Blind, Memphis Depay, Stefan de Vrij a tréner Louis van Gaal. "Musíme sa odplatiť Argentíne za to, čo sa stalo dva šampionáty dozadu," povedal pre FIFA kouč Holanďanov. Štvrťfinálový duel je na programe v piatok o 20.00 SEČ na štadióne Lusail a jeho víťaz sa stretne v boji o finále s Brazíliou alebo Chorvátskom.Holandsko a Argentína majú bohatú históriu a ich vzájomné súboje patria medzi klasiky svetových šampionátov, na ktorých sa stretli doteraz päťkrát. Prvý odohrali v roku 1974 v skupine a "tulipány" vyhrali aj vďaka dvom gólom Johana Cruyffa 4:0. O štyri roky neskôr sa po finálovom triumfe 3:1 po predĺžení tešili z titulu na domácej pôde Juhoameričania. Dva góly strelil ďalší legendárny hráč Mario Kempes. Na ďalší vzájomný duel čakali 20 rokov, vypäté štvrťfinále s červenými kartami na oboch stranách v Marseille vyhrali Holanďania 2:1. Pamätný víťazný gól vtedy strelil v 89. minúte Dennis Bergkamp. V roku 2006 sa rozišli v základnej skupine bez gólov, pričom mali obe krajiny už istý postup do vyraďovačky a o osem rokov neskôr rozhodli po ďalšej bezgólovej remíze "La Albiceleste" až v rozstrele.Pred piatkom sú papieroví favoriti dvojnásobní majstri sveta, no na prebiehajúcom šampionáte prešli do štvrťfinále hladšie trojnásobní neúspešní finalisti. Holanďania vyhrali skupinu so siedmimi bodmi a skóre 5:1 a v osemfinále zdolali ofenzívny tím USA 3:1 vďaka dvom gólom z prvého polčasu. V útoku ich ťahá trojgólový Cody Gakpo, defenzívu diriguje skúsený Virgil van Dijk a v bráne žiari pred turnajom v podstate neznámy Andries Noppert, ktorý debutoval v národnom drese až na MS. Van Gaalovi zverenci idú do štvrťfinále s devätnásťzápasovou sériou bez prehry.Skúsený tréner sa napriek úspešnému ťaženiu nevyhol kritike, novinári z rodnej krajiny mu vyčítali, že namiesto "totálneho" hrá jeho tím "nudný" futbal. "," povedal po osemfinále stredopoliar Davy Klaassen. Van Gaal sa posadil minulý rok na lavičku Holanďanov už po tretí raz a oficiálne s mužstvom stále neprehral, keďže neúspechy v jedenástkových rozstreloch sa v štatistikách ako prehry neuvádzajú. "," podržal trénera aj kapitán van Dijk.," dodal sedemdesiatjedenročný van Gaal. V Katare je najstarší tréner a v piatok si zmeria sily s najmladším. Tým je štyridsaťštyriročný Lionel Scaloni." vzdal hold svojmu súperovi.Scaloniho zverenci prišli do Kataru so sériou 36 zápasov bez prehry, no šokujúco ju stratili hneď v úvodnom stretnutí. Po prehre so Saudskou Arábiou 1:2 neoslnili ani v súboji s Mexikom (2:0), no triumfovali vďaka Messimu, ktorý zlomil nerozhodný stav a prihral na druhý gól. Hviezdny útočník v zápase s Poľskom nepremenil penaltu, ale nakoniec sa tešil z výhry 2:0 a postupu z prvého miesta. V osemfinále s Austráliou (2:1) pridal ďalší gól a aj proti Holanďanom bude najväčšia hrozba. "," poznamenal van Gaal.Argentínčania odohrali s Holandskom dokopy deväť vzájomných duelov, no ani v jednom z nich nezvíťazili v riadnom hracom čase. Teraz sa to pokúsia zmeniť. "," povedal Scaloni.Otázny je štart Angela di Mariu, ktorý mal problémy so stehnom a nenastúpil proti Austrálii. Holanďania by mali postaviť rovnakú zostavu ako proti USA.Piatok, 9. decembra, 20.00 (SEČ), štadión Lusail (mesto Lusail)rozhodujú: Antonio Mateu - Pau Cebrian Devis, Roberto Diaz Perez del Palomar (všetci Šp.)