MS v atletike: Slovenskí chodci v tretej desiatke, Chebetová má double
Svetová rekordérka na 10.000 m Chebetová zdolala najrýchlejšiu ženu histórie na trati 1500 metrov a obhajkyňu titulu Faith Kipyegonovú, ktorá dobehla druhá výkonom 14:55,07.
Autor TASR
Tokio 20. septembra (TASR) - Brazílsky chodec Caio Bonfim sa vo veku 34 rokov dočkal prvej zlatej medaily, keď na atletických majstrovstvách sveta v Tokiu triumfoval na olympijskej trati 20 km v čase 1:18:35 h. Jediný Slovák na trati Dominik Černý prišiel do cieľa na 22. mieste v čase 1:21:29. Španielka Maria Perezová získala v Tokiu chodecké double, po triumfe na trati 35 km vybojovala zlato aj na dvadsiatke v čase 1:25:54 h. Slovenka Hana Burzalová si pripísala 25. priečku výkonom 1:32:28. Súboj hviezdnych kenských atlétok v behu na 5000 metrov sa skončil triumfom Beatrice Chebetovej v čase 14:54,36 min, Keňan Emmanuel Wanyonyi potvrdil pozíciu hlavného favorita a na atletických majstrovstvách sveta v Tokiu zvíťazil v behu na 800 metrov v novom rekorde šampionátu 1:41,86 min.
Černý sa rovnako ako na 35 km trati, na ktorej obsadil 7. priečku, v úplnom úvode posunul na čelo balíka chodcov, métou 3 km dokonca prešiel osamotený na čele v čase 12:15. Tempo však neprepálil. V polovici trate mu patrila 23. priečka časom 40:31, na pätnástom kilometri bol za 1:01:04 na 24. pozícii a v úplnom závere dokázal predstihnúť dvoch súperov. Bonfim rozhodol o svojom triumfe v súboji vedúcej trojice tesne pred príchodom na štadión. Strieborný z OH v Paríži mal doteraz na konte dve bronzové medaily z MS a jedno striebro z 35 km práve z MS v Tokiu. Druhý skončil Číňan Wang Čao-čao (1:18:43), tretí Španiel Paul McGrath (1:18:45).
Strieborná z minuloročných olympijských hier v Paríži Perezová preteky ovládla, od úvodu udávala tempo a päť kilometrov pred cieľom unikla trojici súperiek. Na druhom mieste skončila Mexičanka Alegna Gonzalezová v severoamerickom rekorde 1:26:06, bronz pre domáce Japonsko získala Nanako Fudžiiová, ktorá prišla do cieľa tesne pred Paulou Milenou Torresovou z Ekvádoru. Obe mali rovnaký čas 1:26:18. Úradujúca olympijská šampiónka Jang Ťia-jü z Číny prišla do cieľa na 6. mieste za 1:27:16. Burzalová sa v pretekoch sústredila na vlastné tempo, od úvodu sa pohybovala v závere štartového poľa a postupne sa prepracovala vyššie. Na 10 km bola za 47:08 na 37. mieste, na 15 km už bola tridsiata za 1:10:10 a ešte dokázala zafinišovať.
„Začiatok bol síce odvážny, ale na Dominikove schopnosti vôbec nie prirýchly. To skôr ostatní začali príliš opatrne, vzhľadom na ich výkonnosť. Dominik si úvodné tempo nestanovil zle. Dlho ho držal aj po dostihnutí skupinou. Obaja reprezentanti dnes predviedli kvalitné výkony. Za svojimi osobnými rekordmi zaostali adekvátne na dané podmienky. Potvrdili, že smerom k OH 2028 ide o perspektívnych pretekárov,“ uviedol pre atletika.sk tréner Roman Benčík.
Svetová rekordérka na 10.000 m Chebetová zdolala najrýchlejšiu ženu histórie na trati 1500 metrov a obhajkyňu titulu Faith Kipyegonovú, ktorá dobehla druhá výkonom 14:55,07. Bronz získala Talianka Nadia Battoclettiová za 14:55,42. V Tokiu sa v horúčave bežalo veľmi pomaly, balík finalistiek sa roztrhol až pri nábehu do posledného kola. Chebetová však ukázala nielen svoje vytrvalecké kvality, ale aj svoje špurtérske schopnosti a Kipyegonovú zdolala rovnako ako pred rokom na olympiáde v Paríži. Z Tokia si tak odnáša vytrvalecké double, triumfovala aj na 10.000 m. Kipyegonová nedokázala opäť získať zlato na 1500 m i 5000 m tak, ako pred dvoma rokmi v Budapešti, jej bohatá zbierka z MS sa však rozšírila na päť zlatých a tri strieborné medaily. Battoclettiová pridala bronz k striebru z dvojnásobnej trate.
„Po triumfe na 10.000 metrov som chcela uspieť aj na 5000 m, rovnako ako na olympiáde v Paríži. Mám za sebou úžasnú sezónu. Vždy som si vravela, že nie je dôvod stavať si hranice. Ak máte za sebou dobrý tréning, môžete dokázať čokoľvek. Ak bežíte s takými súperkami ako sú Faith a Nadia, musíte si veriť. Nebolo to dnes vôbec jednoduché, ja som však necítila žiaden tlak. Je úžasné, že Keňa získala zlato i striebro. Ja a Faith sme dobré kamarátky dlhú dobu, navzájom sa motivujeme. Som veľmi šťastná za vystúpenie nás oboch,“ povedala podľa AFP Chebetová, ktorá tento rok na mítingu Diamantovej ligy v Eugene zlepšila svetový rekord na 10.000 metrov na 13:58,06 min.
Wanyonyi prekonal doterajší najlepší čas MS 1:42,34, ktorý mal z Eugene 2022 na konte Američan Donovan Brazer. Za 13 rokov starým svetovým rekordom svojho krajana Davida Rudishu zaostal o 95 stotín sekundy. Líder tohtoročných tabuliek od úvodu nastolil rýchle tempo a nikoho pred seba nepustil až do cieľa. S Keňanom zvádzal tuhý súboj najmä obhajca titulu Kanaďan Marco Arop, ktorý Wanyonyiho zdolal pred dvoma rokmi v Budapešti, no tentokrát mu v úplnom závere došli sily a ešte ho predstihol aj Djamel Sedjati. Alžírčan vybojoval striebro za 1:41,90, Kanaďan bronz časom 1:41,95.
Ekvádorčanka Juleisy Angulová triumfovala v súťaži oštepárok. K titulu jej stačilo hodiť 65,12 m v druhej sérii. Získala vôbec prvý cenný kov z významného podujatia. Na druhú priečku sa z tretej v poslednej sérii posunula Lotyška Anete Sietiňová hodom dlhým 64,64. Bronz získala Mackenzie Littleová z Austrálie za 63,58. Líderka tohtoročných tabuliek Rakúšanka Victoria Hudsonová obsadila až 10. priečku výkonom 59,52. Obhajkyňa titulu a úradujúca olympijská šampiónka Haruka Kitagučiová nezvládla pozíciu najväčšej medailovej nádeje na zlato pre domáce Japonsko a nepostúpila už z kvalifikácie.
Američanka Anna Hallová získala titul majsterky sveta v sedemboji, zaznamenala výkon 6888 bodov a skompletizovala tak medailovú postupku. Pred dvoma rokmi na MS v Budapešti získala striebro, v Eugene 2022 bronz. Striebro patrí Írke Kate O'Connorovej so ziskom 6714, na bronzový stupeň vystúpili spoločne Britka Katarina Johnsonová-Thompsonová a Američanka Taliyah Brooksová. Obe sedembojárky nazbierali po 6581 bodov. Preteky nevyšli trojnásobnej olympijskej šampiónke Nafissatou Thiamovej. Belgičanka avizovala útok na európsky rekord Švédky Caroliny Klüftovej 7032 bodov, no nič nešlo podľa jej predstáv. Zo súťaže odstúpila po piatej disciplíne, keď v diaľke skočila 599 cm a klesla na 8. priečku.
Holanďanka Jessica Schilderová získala zlato v guli, keď v poslednej sérii vrhla 20,29 m. Do čela sa tak posunula z piatej priečky. Dvojnásobná majsterka Európy vybojovala prvé zlato z MS, v zbierke už mala bronz z Eugene 2022. Druhá skončila obhajkyňa titulu Chase Jacksonová, Američanka bola pred posledným hodom taktiež mimo pódia, no zlepšila sa na 20,21 a poskočila zo štvrtej na druhú priečku. Tretia skončila v osobnom rekorde 20,06 Maddison-Lee Wescheová z Nového Zélandu.
MS v Tokiu - finálové výsledky VIII. súťažného dňa:
MS v Tokiu - finálové výsledky VIII. súťažného dňa:
Muži
800 m: 1. Emmanuel Wanyonyi (Keňa) 1:41,86 min - rekord šampionátu, 2. Djamel Sedjati (Alž.) 1:41,90, 3. Marco Arop (Kan.) 1:41,95, 4. Cian McPhillips (Ír.) 1:42,15, 5. Mohamed Attaoui (Šp.) 1:42,21, 6. Max Burgin (V. Brit.) 1:42,29, 7. Navasky Anderson (Jam.) 1:42,76, 8. Tshepiso Masalela (Bot.) 1:42,77, 9. Donavan Brazier (USA) 1:43,82
chôdza na 20 km: 1. Caio Bonfim (Braz.) 1:18:35 h, 2. Wang Čao-čao (Čína) 1:18:43, 3. Paul McGrath (Šp.) 1:18:45, 4. Aurelien Quinion 1:18:49, 5. Gabriel Bordier (obaja Fr.) 1:19:23, 6. Čchien Chaj-feng (Čína) 1:19:38, 7. Kento Jošikawa (Jap.) 1:19:46, 8. Diego Garcia Carrera (Šp.) 1:20:05, 9. Satoši Maruo (Jap.) 1:20:09, 10. Christopher Linke (Nem.) 1:20:11, ..., 22. Dominik ČERNÝ (SR) 1:21:29
