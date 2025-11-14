< sekcia Šport
MS v tancoch na vozíku budú prvýkrát v SR, Vidašič: „Splnený sen“
Slovensko dlhodobo patrí k najúspešnejším krajinám v tomto športe a domáce MS sú pre organizátorov splnený sen.
Autor TASR
Košice 14. novembra (TASR) - Domáci reprezentanti budú patriť k najväčším favoritom MS v tancoch na vozíku, ktoré sa prvýkrát v histórii uskutočnia na Slovensku. Organizátori očakávajú počas trojdňového podujatia (21.- 23. novembra) v Spoločenskom pavilóne v Košiciach vyše 250 účastníkov. Nebude medzi nimi chýbať ani mnohonásobná medailistka z MS Helena Kašická, ktorá sa na domácom parkete rozlúči s aktívnou kariérou.
Slovensko dlhodobo patrí k najúspešnejším krajinám v tomto športe a domáce MS sú pre organizátorov splnený sen. „Vnímam to ako zavŕšenie našej 18-ročnej práce. V roku 2016 sa na Slovensku konali ME. Záujem organizovať MS prejavilo viacero krajín a skúsených organizátorov. Veľmi nám pomohlo, že už organizujeme Svetový pohár v tancoch na vozíku. Jeho organizáciu sme zvládli veľmi dobre a pomohlo nám to očiach World Abilitysport,“ uviedol pre TASR Peter Vidašič, ktorý bude mať na MS trojúlohu. Bude riaditeľ organizačného výboru, rozhodca a tréner SR. V Košiciach sa bude súťažiť v 24 kategóriách, v ktorých sa predstavia reprezentanti z 25 krajín.
Pre 39-ročnú Kašickú pôjde o špeciálnu bodku za úspešnou kariérou. „Chcem obhájiť štyri zlaté medaily z predošlých MS v Janove a ak by som získala o jedno zlato viac, bola by som veľmi šťastná. Bude to pre mňa veľmi emotívne. Osemnásť rokov je dlhá doba a človek musí vedieť, kedy skončiť. Dnes mám konkurentky, ktoré majú 20-28 rokov, ja už mám viac. Cítim, že by som bola sklamaná, keby som skončila na 3.- 4. mieste. Od tancov však neodídem úplne, tento šport milujem,“ poznamenala Kašická. S jej vysokými ambíciami sa stotožňuje aj Kašickej tanečný partner Martin Scholtz.
Slovensko bude mať na MS štyri súťažné páry, pričom všetky budú mať vysoké ambície. O tituly sa posnažia aj Mária Dutková so Štefanom Stropkom, Patrícia Albertová s Alexom Hvizdošom a aj Petra Chomová s Lukášom Bogdanom. „Náš hlavný cieľ bude prekonať samých seba. Chceme sa prezentovať najlepšie ako vieme, neustále sa zlepšovať a tešiť sa z toho,“ povedala Chomová.
Najväčšími konkurentmi Slovákov by mali byť Ukrajinci a aj Rusi štartujúci pod neutrálnou vlajkou. Kašickú so Scholtzom pravdepodobne čaká súboj o najvyššie priečky s párom z Izraela a s medailovými ambíciami pricestujú aj výpravy z Hongkongu či Talianska. „Tešíme sa z veľkej konkurencie, ktorá sa zíde v Košiciach. Dúfam, že Košičania prídu podporiť toto podujatie, na ktorom uvidia kvalitné tance svetovej úrovne. Nechceme, aby to ľudia vnímali ako sociálnu terapiu, ale ako šport. Niektoré momenty budú pre nás emotívnejšie. Veľmi si želáme, aby prišlo čo najviac divákov a aj preto je bezplatné vstupné,“ konštatoval Vidašič, ktorý verí, že tance na vozíku sa stanú paralympijským športom. K tomu je potrebné, aby malo národné majstrovstvá aspoň 28 krajín. Zatiaľ ich je 25.
