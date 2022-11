MS: Vadovičová s treťou medailou, získala bronz

Al Ain 12. novembra (TASR) - Slovenská parastrelkyňa Veronika Vadovičová získala na MS v Al Aine ďalší cenný kov. Po dvoch zlatých medailách vybojovala bronz v disciplíne R8 - malorážka 3x40.



„O striebro, resp. možnosť bojovať o zlato pripravila Veroniku posledná rana za 8,5 bodu, ktorá ju stiahla z druhého miesta na tretie“, citovala reprezentačného tréner Milana Goleňu oficiálna stránka Slovenského paralympijského výboru.



Radoslav Malenovský skončil v disciplíne R1 - vzduchová puška v stoji muži na 13. mieste a do finále nepostúpil. Už predtým sa mu však podarilo v R7 získať striebro, čím si po Veronike Vadovičovej ako druhý Slovák zabezpečil priamu miestenku na PH 2024. Obaja súťažia v skupine SH1.



Kristína Funková (SH2) absolvovala preteky v R9. Predvčerom sa v eliminácii suverénne prebojovala do kvalifikácie s výsledkom 622,8 bodu, ale z tej sa jej už do finále postúpiť nepodarilo. „Ak by to bola kvalifikácia, išla by do finále zo 4. miesta, čo je perfektný výsledok. Nasledujúci deň však v kvalifikácií vyhorela, navyše dosť fúkalo a vydalo to o 10 bodov menej, čo jej na finálovú účasť rozhodne nestačilo“, vysvetlil Goleňa.



Rovnako do finále nepostúpil včera ani Štefan Kopčík medzi zrakovo znevýhodnenými v disciplíne vzduchová puška 10 m v ľahu. V kvalifikácii obsadil 16. miesto.



„Do Emirátov sme prileteli o týždeň skôr, keďže bola možnosť tu trénovať. S Veronikou sme sa sústredili na prvú disciplínu vzduchová puška v ľahu muži + ženy aj z dôvodu, že strelnica ešte nebola poriadne dokončená a na malorážke nám neumožnili veľa trénovať. O to viac sme sa snažili natrénovať úvodnú disciplínu vo vzduchovke a dali sme do toho všetko a boli sme veľmi radi, že to vyšlo na výbornú. Kvalifikácie nám paradoxne na tejto strelnici až tak nejdú. Vzduchovkové strelnice sa klímujú, je tu dosť prievan a podľa môjho názoru, keď bežia klimatizácie naplno, veľmi zle sa strieľa. Kvalifikačné terče sú síce rovnakej značky ako trénujeme aj doma, ale je to trochu starší model s iným osvetlením. Finálovú halu však vybavili organizátori na výbornú, tam niet čo vytknúť,“ dodal.