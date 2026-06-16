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MS vo futbale: Poradie strelcov po piatom hracom dni
Dva góly strelili doteraz na šampionáte štyria hráči.
Autor TASR
Bratislava 16. júna (TASR) - Poradie strelcov na 23. MS vo futbale po piatom hracom dni (16 zo 104 zápasov):
2 góly: Folarin Balogun (USA), Kai Havertz (Nemecko), Yasin Ayari (Švédsko), Elijah Just (N. Zéland)
1 gól: Julian Quinones, Raul Jimenez (obaja Mexiko), Ladislav Krejčí (ČR), Hwang In-beom, Oh Hyeon-gyu (obaja Kórejská republika), Jovo Lukič (Bosna a Hercegovina), Cyle Larin (Kanada), Mauricio (Paraguaj), Giovanni Reyna (USA), Breel Embolo (Švajčiarsko), Ismael Saibari (Maroko), Vinicius Junior (Brazília), John McGinn (Škótsko), Nestory Irankunda, Connor Metcalfe (obaja Austrália), Deniz Undav, Nathaniel Brown, Jamal Musiala, Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck (všetci Nemecko), Livano Comenencia (Curacao), Virgil van Dijk, Crysencio Summerville (obaja Holandsko), Kejto Nakamura, Daiči Kamada (obaja Japonsko), Amad Diallo (Pobrežie Slonoviny), Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Mattias Svanberg (všetci Švédsko), Omar Rekik (Tunisko), Emam Ashour (Egypt), Abdulelah Al-Amri (S. Arábia), Maximiliano Araujo (Uruguaj), Ramin Rezaeian, Mohammad Mohebi (obaja Irán)
vlastné góly:
1: Damian Bobadilla (Paraguaj), Miro Muheim (Švajčiarsko), Mohamed Hany (Egypt)
1 gól: Julian Quinones, Raul Jimenez (obaja Mexiko), Ladislav Krejčí (ČR), Hwang In-beom, Oh Hyeon-gyu (obaja Kórejská republika), Jovo Lukič (Bosna a Hercegovina), Cyle Larin (Kanada), Mauricio (Paraguaj), Giovanni Reyna (USA), Breel Embolo (Švajčiarsko), Ismael Saibari (Maroko), Vinicius Junior (Brazília), John McGinn (Škótsko), Nestory Irankunda, Connor Metcalfe (obaja Austrália), Deniz Undav, Nathaniel Brown, Jamal Musiala, Felix Nmecha, Nico Schlotterbeck (všetci Nemecko), Livano Comenencia (Curacao), Virgil van Dijk, Crysencio Summerville (obaja Holandsko), Kejto Nakamura, Daiči Kamada (obaja Japonsko), Amad Diallo (Pobrežie Slonoviny), Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Mattias Svanberg (všetci Švédsko), Omar Rekik (Tunisko), Emam Ashour (Egypt), Abdulelah Al-Amri (S. Arábia), Maximiliano Araujo (Uruguaj), Ramin Rezaeian, Mohammad Mohebi (obaja Irán)
vlastné góly:
1: Damian Bobadilla (Paraguaj), Miro Muheim (Švajčiarsko), Mohamed Hany (Egypt)