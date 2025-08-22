Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
MS vo volejbale: Belgičanky zdolali na úvod B-skupiny Kubu 3:0

Ilustračná snímka.

Češky vstúpili do turnaja prehrou 1:3 v dueli D-skupiny proti Argentíne.

Autor TASR
Phuket 22. augusta (TASR) - Volejbalistky Belgicka zdolali v vo svojom úvodnom stretnutí na majstrovstvách sveta v Thajsku Kubu 3:0. Obe družstvá sú súperkami Sloveniek, ktoré spolu s Talianskom dopĺňajú B-skupinu. Češky vstúpili do turnaja prehrou 1:3 v dueli D-skupiny proti Argentíne. Úvodný zápas „áčka“ zvládli Holanďanky, ktoré zdolali Švédsko 3:2.

majstrovstvá sveta žien v Thajsku - výsledky:

A-skupina

Holandsko - Švédsko 3:2 (-25, 11, 21, -21, 9)



B-skupina

Belgicko - Kuba 3:0 (23, 14, 11)



C-skupina

Portoriko - Francúzsko 1:3 (-22, -18, 21, -14)



D-skupina

Česko - Argentína 1:3 (18, -23, -17, -24)

