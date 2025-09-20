Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
MS: Volejbalisti Poľska zdolali Kanaďanov, čakajú ich Turci

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Turci sa prebojovali do štvrťfinále MS premiérovo.

Autor TASR
Manila 20. septembra (TASR) - Volejbalisti Poľska zvíťazili nad Kanadou 3:1 v sobotňajšom osemfinále na MS na Filipínach. Favorit zaváhal len v najvyrovnanejšom druhom sete, štvrtý naopak ovládol dominantným spôsobom. Lídri svetového rebríčka, víťazi uplynulej edície Ligy národov a strieborní medailisti z uplynulých MS aj olympijských hier sa vo štvrťfinále stretnú s Tureckom.

Turci sa prebojovali do štvrťfinále MS premiérovo. V sobotňajšom osemfinálovom dueli zdolali Holanďanov 3:1, keď po prvom prehratom sete v ďalších troch zabrali.

MS mužov na Filipínach

osemfinále:

Poľsko - Kanada 3:1 (18, -23, 20, 14)

Turecko - Holandsko 3:1 (-27, 23, 16, 19)
