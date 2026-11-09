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MS WTA: Nosková v úvodnom zápase A-skupiny zdolala Kosťukovú

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Nosková mala pôvodne v úvode čeliť svetovej jednotke Kazaške Jelene Rybakinovej, ktorá sa však v sobotu z turnaja odhlásila pre bližšie nešpecifikované zranenie.

Autor TASR
,aktualizované 
Indian Wells 9. novembra (TASR) - Česká tenistka Linda Nosková vstúpila víťazne do turnaja MS WTA Tour. V úvodnom zápase A-skupiny v Indian Wells zdolala Ukrajinku Martu Kosťukovú 6:2, 6:4. Nosková mala pôvodne čeliť svetovej jednotke Jelene Rybakinovej z Kazachstanu, ktorá sa však v sobotu z turnaja odhlásila pre bližšie nešpecifikované zranenie. V ďalšom stretnutí rovnakej skupiny zvíťazila Američanka Coco Gauffová nad krajankou Jessicou Pegulovou v troch setoch 6:4, 6:7 (5) a 6:2.



MS WTA Tour

A-skupina:

Linda Nosková (ČR-8) - Marta Kosťuková (Ukr.) 6:2, 6:4, Coco Gauffová (USA) - Jessica Pegulová (USA) 6:4, 6:7 (5), 6:2
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