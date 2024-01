MS18: Američanky zdolali Fínky, vo finále ich čakajú Češky

USA - Fínsko 4:2 (1:0, 2:2, 1:0)



Góly: 5. a 58. St. Martinová, 32. Derrenbacherová, 37. Scannellová - 29. Tapaniová, 39. Anderssonová

Kanada - Česko 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)



Góly: 29. Primeranová, 43. Zablocká - 24. a 60. Čabelová, 14. Šapovalivová, 47. Slavíčková

Zug 13. januára (TASR) - Hokejistky USA zvíťazili v sobotnom zápase na MS hráčok do 18 rokov vo švajčiarskom Zugu nad Fínskom 4:2 a prebojovali sa do finále. Američanky sa v ňom stretnú s Češkami, ktoré v semifinále prekvapujúco zdolali rovnakým pomerom obhajkyne titulu Kanaďanky a postúpili premiérovo do finále tejto vekovej kategórie. Američanky sa pokúsia vybojovať deviaty titul v histórii.