MS18: Kanaďania v semifinále rozdrvili Švédov

MS hokejistov do 18 rokov - semifinále:



Kanada - Švédsko 8:1 (0:0, 2:1, 6:0)



Góly: 24., 41. a 56. Bedard, 30. Stillman, 44. Othmann, 51. Pinelli, 55. Wright, 57. Roulette – 25. Rosén





Fínsko - Rusko 5:6 (2:2, 0:2, 3:2)



Góly: 5. a 51. Salminen, 10. Miettinen, 47. Kemell, 58. Kemell – 34. a 38. Čibrikov, 44. a 51. Mirošničenko, 4. Lazutin, 7. Mičkov



Frisco 6. mája (TASR) - Vo finále majstrovstiev sveta hokejistov do 18 rokov v USA sa stretnú reprezentanti Kanady a Ruska. Mladí Kanaďania rozdrvili v noci na štvrtok v prvom semifinálovom zápase vo Friscu rovesníkov zo Švédska 8:1. Vo víťaznom drese zažiaril hetrikom iba 15-ročný Connor Bedard. Hráči z "prestrieľali súpera 56:17. Do finále postúpili prvýkrát od roku 2013, vtedy získali svoj dosiaľ posledný titul na MS do 18 rokov.V druhom semifinálovom súboji Rusi zdolali v dráme Fínov 6:5. Kapitán zbornej Nikita Čibrikov sa na triumfe podieľal dvomi gólmi a asistenciou, dvakrát skóroval aj jeho spoluhráč Ivan Mirošničenko. Finále je na programe v noci na piatok o 3.00 SELČ. Bude to iba druhé kanadsko-ruské finále v histórii MS "18", v roku 2008 Kanaďania deklasovali v Kazani domácich Rusov 8:0. Švédov a Fínov čaká duel o bronz (vo štvrtok o 23.00 SELČ).