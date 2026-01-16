< sekcia Šport
MS18: Maďarky aj Fínky vo štvrťfinále prehrali, Slovenky šieste
Slovenské hráčky do 18 rokov obsadili na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie v kanadskom Membertou konečné 6. miesto a definitívne sa zachránili v najvyššej kategórii.
Autor TASR
Membertou 14. januára (TASR) - Slovenské hráčky do 18 rokov obsadili na majstrovstvách sveta tejto vekovej kategórie v kanadskom Membertou konečné 6. miesto a definitívne sa zachránili v najvyššej kategórii. Rozhodli o tom záverečné dve štvrťfinálové stretnutia, v ktorom si ani jeden tím zo štvrtej priečky po základných skupinách nevybojoval postup do semifinále. Maďarky prehrali s Američankami 0:9 a Fínky s Kanaďankami 0:12.
MS hráčok do 18 rokov
štvrťfinále:
USA - Maďarsko 9:0 (6:0, 3:0, 0:0)
Kanada - Fínsko 12:0 (5:0, 3:0, 4:0)
štvrťfinále:
USA - Maďarsko 9:0 (6:0, 3:0, 0:0)
Kanada - Fínsko 12:0 (5:0, 3:0, 4:0)