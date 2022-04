MS18: Slováci zdolali na úvod Japonsko 8:2

A-skupina I. divízie MS do 18 rokov:



SLOVENSKO - Japonsko 8:2 (2:0, 4:1, 2:1)



Góly: 10. Dvorský (Molnár, Čiernik), 10. Repčík (Mišiak, Honzek), 36. Dvorský (Čiernik), 36. Molnár (Čiernik), 37. Mišiak (Honzek), 39. Chromiak (Dvorský), 42. Kopecký (Šotek), 44. Šotek (Kopecký) - 39. Sasanuma (F. Suzuki), 60. Sasanuma (Takasaki). Rozhodovali: Huber (Rak.) - Miklič (Slov.), Muzsik (Maď.), vylúčení: 4:3, presilovky a oslabenia: 0:0.



SR: Eliaš - Moško, Žabka, Štrbák, Nátny, Eperješi, Chromiak - Mišiak, Repčík, Honzek - Čiernik, Dvorský, Molnár - Kopecký, Suchý, Šotek - Jenčko, Gabriel, Križan

Japonsko: Ocuka - Takada, Takahaši, Mori, Fukuda, Takasaki, A. Suzuki, Asahina, Sawaguči - Okubo, Sasanuma, F. Suzuki - Murakami, Ušio, Koiwa - Maxner, Takeda, Išigaki - Sotokubo, Kokuwa, Tanaka

Ivan Feneš, tréner SR: "Pre nás to je dôležitý vstup do zápasu, veľmi si víťazstvo vážime. Výkon by mohol byť aj lepší, ale nehráme na krásu. Dlhšie sme sa trápili, Japonci nám robili problémy dlhšie, ako som očakával. Proti Nórom musíme podať lepší výkon, lebo dnes hrali výborne, naša hra bude musieť vyzerať trochu inak."

Piešťany 11. apríla (TASR) - Slovenskí hokejisti vstúpili do domáceho turnaja A-skupiny I. divízie MS do 18 rokov triumfom. V pondelkovom zápase v Piešťanoch zdolali Japonsko 8:2.Vo svojom druhom stretnutí nastúpia zverenci Ivana Feneša v utorok od 19.00 h proti Nórom, ktorí vo svojom úvodnom vystúpení zdolali Kazachstan 9:2 a tak sú o skóre prví.Slováci začali aktívne, od úvodu mali puk pod kontrolou a Japonci boli pod permanentným tlakom. Prvé šance mali Suchý a po ňom Žabka, ale Ocuka oba pokusy zneškodnil. Eliaš si prvý zákrok pripísal až po piatich minútach hry, ale potom hrali Slováci v oslabení a slovenský brankár musel zakročiť aj pri strele Ušia. Favorit duelu potom opäť prebral taktovku a v 10. minúte gólmi Dvorského a Repčíka "načal" súpera. Japonci sa do ofenzívy dostávali len vďaka nedisciplinovanosti slovenských hráčov, pri jednom z oslabení však unikol Repčík, no svoj druhý gól v nájazde nepridal.V druhej tretine pokračoval tlak Slovákov. Japonci dlho odolávali, ich brankár si pripisoval jeden zákrok za druhým. Blysol sa najmä po strele Mišiaka z pravej strany a potom aj po peknej individuálnej akcii obrancu Žabku. Hralo sa plynule s minimom prerušení. Na tretí gól sa čakalo až do 35. minúty, keď Dvorský po peknej akcii strelil svoj druhý gól a 48 sekúnd po ňom sa presadil aj Molnár. Na 5:0 potom upravil Mišiak, ale slovo si potom vzali Japonci, keď Eliaša prekonal Sasanuma. Dve sekundy pred koncom druhého dejstva však Chromiak strelil šiesty gól Slovenska.V tretej tretine pridal favorit ďalšie góly. Najskôr sa presadil po spolupráci so Šotekom útočník Kopecký, neskôr si obaja vymenili úlohy a Šotek upravil na 8:1. Zápas sa potom dohrával v slušnom tempe, Slováci peknými kombináciami bavili divákov, ale ďalším gólom ich už nepotešili. Naopak, päť sekúnd pred koncom inkasovali po druhý raz z hokejky Sasanumu.