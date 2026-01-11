< sekcia Šport
MS18: Slovenky zdolali Fínsko 5:2, Lopušanová so štyrmi gólmi
Autor TASR
Membertou 11. januára (TASR) - Slovenské hokejistky do 18 rokov zdolali na majstrovstvách sveta tejto kategórie v kanadských mestách Sydney a Membertou Fínsko 5:2. Štyrmi gólmi sa na tom podieľala pri svojej štvrtej účasti na šampionáte do 18 rokov Nela Lopušanová, aktuálne najlepšia strelkyňa šampionátu.
Sedemnásťročná útočníčka má tak v rámci MS „18“ na konte už 20 presných zásahov a celkovo 29 bodov. Štvorgólový zápas ju v historickom poradí produktivity posunul opäť bližšie k zdolaniu rekordérky Kendall Coyne Schofieldovej z USA. Tá nazbierala dovedna 33 bodov (22+11).
Lopušanová najprv bekhendovým zakončením otvorila skóre stretnutia a potom v presilovke nekompromisnou strelou zvýšila na 2:0. Začiatok druhej tretiny lepšie zachytili Fínky a znížili na 1:2, no Slovenky opäť odpovedali počas presilovej hry zásluhou Alexandry Hirjakovej. Lopušanová následne dovŕšila hetrik v 42. minúte a štvrtý gól dala do prázdnej bránky. Najbližšie sa slovenské reprezentantky predstavia v utorok o 15.00 h proti rovesníčkam z Česka.
tabuľka:
1. USA 1 1 0 0 0 13:0 3
2. Česko 1 1 0 0 0 9:1 3
3. Slovensko 2 1 0 0 1 5:15 3
4. Fínsko 2 0 0 0 2 3:14 0
B-skupina:
Fínsko - SLOVENSKO 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Góly: 22. Tapaniová (Siivonenová, Hämäläinenová), 53. Siitonenová (Ruonakoskiová, Karkkainenová) - 10. Lopušanová (Mikulášiková), 18. Lopušanová (Karkošková, Juríková), 37. Hirjaková (Karkošková, Juríková), 42. Lopušanová (Roštecká), 59. Lopušanová
Zostava SR: Sumegová – Rošková, Letašiová, Roštecká, Čellárová, Luptáková, Kubáňová, Konrádová, Lipnická - Hirjaková, Karkošková, Ševčíková – Juríková, Mikulášiková, Lopušanová – Miškovičová, Geröová, Lipčáková – Krištofíková, Nogová, Plvanová
