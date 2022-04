MS18: Tím posilnia Repčík, Čiernik, Slafkovský iba v jedinom prípade

brankári: Patrik Jurčák, Rastislav Eliáš, Ján Korec



obrancovia: Marián Moško, Boris Žabka, Maxim Štrbák, Dávid Nátny, Leo Eperješi, Jakub Chromiak, Luca Krakovský, Matej Tomas, Sebastián Náhalka



útočníci: Alex Šotek, Markus Suchý, Samuel Honzek, Ondrej Molnár, Dalibor Dvorský, Daniel Alexander Jenčko, Martin Mišiak, Patrik Gabriel, Jakub Kopecký, Jakub Ružek, Adam Ondriš, Jakub Križan, Peter Repčík, Alex Čiernik, Filip Mešár

Piešťany 7. apríla (TASR) - Slovenská hokejová reprezentácia do 18 rokov nemôže počítať na turnaji A-skupiny I. divízie MS v Piešťanoch s duom zámorských legionárov Servácom Petrovským a Viliamom Kmecom ani dlhodobo zraneným Adamom Žlnkom. Postup TPS Turku do semifinále play-off vo fínskej lige výrazne skomplikoval účasť Juraja Slafkovského.Naďalej v riešení sú potenciálne príchody Šimona Nemca s Adamom Sýkorom. Do tímu pribudne popradský útočník Filip Mešár a doplní útočné duo Peter Repčík, Alex Čiernik, ktoré posilnilo národný tím v priebehu štvrtka. Slovensko finalizuje prípravu na domáci turnaj, tréneri uzavrú záverečnú nomináciu na podujatie s dvadsiatimi korčuliarmi a dvoma brankármi v sobotu napoludnie." povedal pre Hockey Slovakia tréner Ivan Feneš.Petrovský (Owen Sound Atack) a Kmec (Prince George Cougars) pôsobia v zámorských juniorských súťažiach. Realizačný tím SR 18 vyvinul úsilie, aby ich kluby napriek blížiacemu sa play off uvoľnili pre potreby šampionátu, ale neuspel. "Oboch hokejistov zo zámoria sme chceli mať na šampionáte. Adresovali sme klubom viacero intenzívnych požiadaviek, ale nevyšlo to. Vilo Kmec a Servo Petrovský nás definitívne neposilnia," povedal Feneš.Vedenie reprezentácie bolo dohodnuté s Jurajom Slafkovským, že v prípade vypadnutia TPS Turku z bojov o titul vo fínskej lige sa pripojí k osemnástke v Piešťanoch. Turku však postúpilo cez IFK Helsinki do semifinále a jeho príchod sa tým výrazne skomplikoval. "" uviedol Feneš.Na domácej scéne sa tréneri zamerali predovšetkým na štvrťfinálovú sériu medzi Nitrou a Popradom, ktorú rozlúskol až siedmy zápas so zdarnejším koncom pre domácu Nitru. Diskusia o uvoľnení Šimona Nemca s Adamom Sýkorom medzi vedením osemnástky a vedením HK Nitra naďalej intenzívne prebieha. "" dodal Feneš pre Hockey Slovakia.