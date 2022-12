MS20: Američania v B-skupine zdolali Švajčiarov 5:1

MS do 20 rokov



A-skupina (Halifax):



Švédsko - Česko 3:2 pp (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0)



Góly: 27. a 62. Jansson, 26. Wagner - 24. Jiříček, 55. Ticháček







tabuľka:



1. Švédsko 3 2 1 0 0 15:2 8



2. Česko 3 2 0 1 0 16:5 7



3. Kanada 2 1 0 0 1 13:7 3



4. Nemecko 2 0 0 0 2 2:12 0



5. Rakúsko 2 0 0 0 2 0:20 0







B-skupina (Moncton):



USA - Švajčiarsko 5:1 (1:0, 3:1, 1:0)



Góly: 19. a 37. Snuggerud, 26. Cooley, 39. Boucher, 54. Hughes - 40. Biasca







Lotyšsko - Fínsko 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)



Góly: 5. Nyman, 30. Huuhtanen, 58. Kapanen







tabuľka:



1. Fínsko 3 2 0 1 0 10:5 7



2. USA 3 2 0 0 1 13:9 6



3. Švajčiarsko 3 0 2 0 1 7:9 4



4. SLOVENSKO 2 1 0 0 1 8:8 3



5. Lotyšsko 3 0 0 1 2 4:11 1



Moncton 29. decembra (TASR) - Hokejisti Fínska zvíťazili vo štvrtkovom zápase MS hráčov do 20 rokov nad Lotyšskom 3:0. Po svojom druhom víťazstve boli so 7 bodmi na čele B-skupiny.Američania sa oklepali z prehry zo Slovákmi a zdolali vo svojom treťom vystúpení Švajčiarov 5:1. Zverencom trénera Ivana Feneša tak patrí priebežne 4. miesto. Lotyši zaznamenali v treťom zápase tretiu prehru a na 5. mieste majú jeden bod.V dueli dvoch tímov, ktoré dovtedy nestratili ani bod, vyhrali Švédi nad Českom 3:2 po predĺžení. Víťazný gól "troch koruniek" a svoj druhý v zápase strelil v druhej minúte predĺženia po vydarenej sóloakcii Ludvig Jansson. Švédi vedú A-skupinu so ziskom 8 bodov, druhí Česi zaostávajú o bod.