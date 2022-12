MS20: Český brankár Suchánek sa postaral o nový rekord MS juniorov

Halifax 28. decembra (TASR) - Český brankár Tomáš Suchánek sa postaral o nový rekord hokejových MS juniorov. Na prebiehajúcom šampionáte v Kanade nazbieral už tri asistencie, čo sa doteraz nikomu nepodarilo.



Devätnásťročný brankár zaznamenal jednu asistenciu pri prekvapujúcom víťazstve nad Kanadou 5:2 a v nočnom stretnutí s Rakúskom (9:0) prihral na prvý a siedmy gól svojho tímu. Doterajší rekord držali s dvoma asistenciami na juniorských MS John Gibson, Janis Kalniš, Henrik Lundqvist a Joni Ortio. Suchánek je tak najproduktívnejší brankár v histórii šampionátov. "To som vôbec nevedel. Znie to dobre," povedal pre hokej.cz.



Suchánek je tak zároveň desiaty najproduktívnejší hráč týchto MS. "Chalani si z toho robia trochu srandu. Hlavne tí, ktorí zatiaľ nemajú toľko bodov. Musíte to rýchlo odohrať a potom dúfať, že útočníci dajú gól. Je to skôr o náhode. Podľa mňa som nikdy nemal toľko bodov, ako za tieto dva zápasy.



Suchánek má vynikajúce čísla aj vo svojej hlavnej činnosti s priemerom jeden inkasovaný gól na zápas a 95,7% úspešnosťou zákrokov. Proti Rakúsku vychytal prvú nulu v reprezentácii, i keď mu na ňu stačilo len osem zásahov. "Zapotil som sa, ale skôr kvôli tomu, že tu bolo teplo, z toho, ako veľa ľudí sem chodí," citoval ho hokej.cz.



Česko je po dvoch víťazstvách na čele A-skupiny o skóre pred Švédskom.