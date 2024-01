MS20: ČR - Fínsko 8:5 v zápase o bronz, Česi v závere otočili z 2:5

MS do 20 rokov - zápas o 3. miesto:



Česko - Fínsko 8:5 (1:2, 2:3, 5:0)



Góly: 17. Kulich (Melovský, Hamara), 29. Štancl (Melovský, Becher), 40. Becher (Štancl, Čech), 45. Kulich (Melovský, Hamara), 59. Becher (Kulich, Šalé), 59. Hamara (Kulich, Becher), 59. Rymon, 59. Becher - 7. Kumpulainen, 8. Nyman, 29. Helenius (Nyman, Kaskimäki), 30. Hämeenaho (Kulonummi, Lassila), 35. Hämeenaho (Kulonummi, Keskinen). Rozhodovali: Murray (Kan.), Björk – Nyquist (obaja Švéd.), Rampír (ČR), vylúčení: 5:4 na 2 min., presilovky: 3:1, oslabenia: 1:0, 9647 divákov.



Česko: Hrabal (8. Vondraš) – Alscher, Hamara, Čech, Cibulka, Galvas, Prčík, Kočí – Kulich, Šapovaliv, Šalé – Redlich, Melovský, Bareš – Štancl, Becher, Rymon – Židlický, Přibyl, Maštalířský



Fínsko: Kokko – Pulkkinen, Kulonummi, Pieniniemi, Salin, Kärki, Kangas, Väisänen – Naukkarinen, Lassila, Hämeenaho – Kaskimäki, Helenius, Nyman – Männistö, Keskinen, Halttunen – Kumpulainen, Bau, Koskipirtti

Göteborg 5. januára (TASR) - Hokejisti Česka vybojovali bronzové medaily na MS hráčov do 20 rokov vo Švédsku. V piatkovom zápase o konečné 3. miesto zvíťazili nad Fínskom 8:5, hoci v stretnutí prehrávali 2:5. Ich obrat zavŕšil v 59. minúte víťazným gólom Tomas Hamara, Česi následne pridali ďalšie dva góly počas hry súpera bez brankára. Pre Česko je to historicky druhá bronzová medaila v ére samostatnosti a celkovo piaty cenný kov z MS "20." V dnešnom súboji o zlato nastúpia od 19.30 hráči USA proti domácemu Švédsku.Fíni mali ideálny vstup do zápasu, keď po góloch Kumpulainena a Nymana viedli v 8. minúte 2:0. Česi zareagovali striedaním brankárov, keď Hrabala nahradil Vondraš. Prvá tretina naďalej herne patrila Fínom, no Čechov viackrát podržal Vondraš. V 17. minúte sa Česi dostali k prvej presilovke, v ktorej kapitán Kulich upravil na 1:2. Fíni pykali aj za druhé oslabenie a po góle Štancla v 29. minúte bolo vyrovnané - 2:2. Tento stav však vydržal iba 15 sekúnd, keď Helenius vrátil Fínom tesný náskok a o ďalších 19 sekúnd už severania viedli o dva góly po presnom zásahu Hämeenaha - 2:4. Keď ten istý hráč po individuálnej akcii v presilovke zvýšil na 2:5, zdalo sa, že o víťazovi je rozhodnuté. Becher však v závere druhej tretiny v oslabení gólom na 3:5 vrátil Čechom nádej a Kulich v 45. minúte využil aj tretiu presilovku svojho tímu - 4:5. Česi v závere vyvinuli tlak počas hry bez brankára a hoci Kulichovi príliš nesadla strela, Becher z následnej dorážky vyrovnal - 5:5. Šokovaní Fíni nezvládli nasledujúce striedanie, obrancu Hamaru pustili k strele od modrej čiary, na ktorú brankár Kokko nedosiahol - 6:5. Fíni sa v snahe o vyrovnanie odhodlali k hre bez brankára, no v nej Rymon a Becher, ktorý skompletizoval hetrik, upravili na konečných 8:5.