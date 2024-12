MS20: Dej čaká proti Čechom tvrdý boj

Ottawa 29. decembra (TASR) - Na slovenských hokejistov čakal v nedeľu večer (23.00) ťažký duel proti Česku. Na šampionáte do 20 rokov v Ottawe sa Čechom zatiaľ darí nad očakávanie, s plným počtom 6 bodov vedú B-skupinu.



Českí reprezentanti v sobotu rozdrvili Kazachstan 14:2, predtým zdolali Švajčiarov 5:1. Slováci sa so Švajčiarmi potrápili viac, ale napokon ich zdolali 2:1, keď rozhodli o triumfe tri minúty pred koncom. "Zaspávalo sa nám dobre, keďže sme zápas zvládli. Boli to veľké emócie, ale náš tím je založený na emóciách a skvelej partii. Držíme všetci spolu," uviedol útočník František Dej. Po prehre 2:5 so Švédskom potrebovali Slováci bodovať, aby si neskomplikovali situáciu. "Vedeli sme o tom, ale nezaoberali sme sa tým. Ideme zápas od zápasu," dodal Dej.



Proti Čechom to bude náročnejšie aj fyzicky. Zverenci Patrika Augustu majú na MS v priemere najvyšších hráčov. "Vieme, že Česi majú výborný tím a vieme, čo od nich môžeme čakať. Chceme to zvládnuť, tešíme sa na to. Ja mám fyzickú hru rád a preto sa teším o to viac," povedal Dej.



Obranca Peter Valent sa na zápas teší tiež a vie, že zisk bodov by Slovákom veľmi pomohol smerom k ďalšiemu vývoju v skupine: "Triumf so Švajčiarskom nám pomohol k mentálnej pohode. Treba zobrať plný počet bodov aj proti Čechom a Kazachstanu a vytvoriť si čo najlepšiu pozíciu pred vyraďovačkou. S Čechmi si to treba vybojovať, bude to náročné. Bude to viac emočné ako s inými súpermi."