MS20: Do zámoria neodletia brankári Beke, Marinov a útočník R.Nemec

Nominácia SR 20 pred MS:



brankári: Tomáš Boľo (St. Cloud Norsemen/USA), Rastislav Eliaš (Green Bay Gamblers/USA), Šimon Latkóczy (Madison Capitols/USA)

obrancovia: Denis Bakala (HC 21 Prešov/HC 07 Detva), Šimon Bečár (Chicago Steels/USA), Oliver Fatul (HC´05 Banská Bystrica), Šimon Groch (HC Olomouc/ČR), Jozef Kmec (Prince George Cougars/Kan.), Samuel Kňažko (Seattle Thunderbirds/Kan.), Šimon Nemec (HK Nitra), Rayen Petrovický (TuTo Turku/Fín.), Marko Stacha (Kamloops Blazers/Kan.), Maxim Štrbák (Jokerit Helsinki/Fín.)

útočníci: Jakub Demek (Edmonton Oil Kings/Kan.), Dalibor Dvorský (AIK Solna/Švéd.), Roman Faith (HK Dukla Ingema Michalovce), Martin Chromiak (Kingston Frontenacs/Kan.), Maroš Jedlička (HKM Zvolen), Matej Kašlík (Chicoutimi Sagueneens/Kan.), Samuel Krajč (HK Dukla Trenčín), Ján Lašák (Janesville Jets/USA), Filip Mešár (HK Poprad), Oleksij Myklucha (Blainville-Boisbriand Armada/Kan.), Servác Petrovský (Owen Sound Attack/Kan.), Juraj Slafkovský (TPS Turku/Fín.), Oliver Stümpel (Corpus Christi Ice Rays/USA), Adam Sýkora (HK Nitra), Pavol Štetka (Dynamo Pardubice/ČR)



realizačný tím:



manažér - Tomáš Pšenka, Hlavný tréner - Ivan Feneš, Asistent trénera - Martin Štrbák, Asistent trénera - Tibor Tartaľ, Asistent trénera - Scott Moser (od 15. 12.), Tréner brankárov - Rastislav Staňa, Kondičný tréner - Milan Kabát, Video tréner - Patrik Michnáč, Lekár - Štefan Eperješi, Maséri - Miroslav Harvančík, Ľuboš Ondrejka



program Slovákov na MS a v príprave (časy sú v SEČ):



prípravné zápasy:



pondelok 20. decembra



20.00 Fínsko – Slovensko



streda 22. decembra



3.30 Slovensko – Rakúsko



základná B-skupina, Red Deer:



pondelok 27. decembra



3.30 USA – Slovensko



utorok 28. decembra



3.30 Švédsko – Slovensko



streda 29. decembra



22.30 Slovensko – Rusko



piatok 31. decembra



01.00 Slovensko – Švajčiarsko

Piešťany 14. decembra (TASR) - Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov zúžilo káder na MS do Kanady o troch hráčov. V stredu neodletia do zámoria brankári Ádam Beke, Matej Marinov a útočník Richard Nemec. Zámorská časť výpravy sa k tímu pridá 15. decembra po prílete Slovákov do Red Deeru, kde bude mať tréner Ivan Feneš k dispozícii 25 korčuliarov a troch brankárov.Priamo v Kanade prebehne po druhom z dvoch prípravných zápasov záverečný rez kádrom a tréneri zverejnia konečnú nomináciu na MS - 22 korčuliarov a troch brankárov. "," povedal tréner na utorňajšej online tlačovej konferencii.Feneš s kolegami z realizačného tímu vyradili dvojicu brankárov a útočníka Richarda Nemca. Ten v prebiehajúcej sezóne pôsobil v dresoch HK Skalica a HK Nitra, no do zámoria neodcestuje pre zranenie. "," uviedol Feneš.Trojica hráčov figurovala v záverečnom kempe, tím sa pripravoval od soboty v Piešťanoch. V ďalších dňoch sa k pôvodne štrnástim účastníkom pridali aj obranca Šimon Nemec a útočník Adam Sýkora z Nitry, ktorých klub uvoľnil až na poslednú chvíľu, a taktiež krídelník Juraj Slafkovský z fínskeho TPS Turku. Spolu s hráčmi pôsobiacimi v zámorí sa k tímu po prílete pridá aj 32-ročný Američan Scott Moser, ktorý rozšíril trénerský tím kouča Feneša." uviedol Feneš.Po prílete nastúpia všetci do dvojdňovej povinnej izolácie, z ktorej sú vstupenkou do tréningového procesu opäť negatívne PCR testy. Slováci odohrajú v zámorí dva prípravné zápasy, 20. decembra o 20.00 SEČ proti rovesníkom z Fínska a v noci z 21. na 22. decembra o 3.30 SEČ proti Rakúsku.Slováci otvoria účinkovanie na MS v noci z 26. na 27. decembra o 3.30 h SEČ zápasom proti USA. Potom ich čaká duel proti Švédsku, ktorý je na programe v noci z 27. na 28. decembra o 3.30 SEČ. Po dni voľna sa v stredu 29. decembra predstavia proti Rusku o 22.30 SEČ. V záverečnom vystúpení v B-skupine narazia 31. decembra o 01.00 SEČ na Švajčiarsko.Medzi lídrov tímu by mal patriť sedemnásťročný Juraj Slafkovský, ktorý odohral v prebiehajúcej sezóne najvyššej fínskej súťaže 20 zápasov a nazbieral štyri body (1+3): "."Spolu s ním je najskúsenejší z kádra Šimon Nemec. Obaja si zahrali na MS hráčov do 20 rokov, odskúšali si aj A-kategóriu a Slovensku pomohli postúpiť do Pekingu v augustovej olympijskej kvalifikácii: "Som dobre naladený a teším sa na všetko, čo sa bude diať. Cieľ je urobiť nejaký úspech, ale nejako by som to nehrotil. Chceli by sme predvádzať dobrý ofenzívny hokej a ak sa nám to podarí, môžeme byť úspešní."