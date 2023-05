MS20: Futbalisti Argentíny zvíťazili hladko nad Novým Zélandom

MS do 20 rokov v Argentíne - A-skupina:

/San Juan/

Nový Zéland - Argentína 0:5 (0:3)

Góly: 14. Maestro, 17. Infantino, 35. Romero, 50. Aguirre, 87. Veliz



/Santiago del Estero/

Uzbekistan - Guatemala 2:0

Góly: 9. a 20. Nematjonov

Buenos Aires 27. mája (TASR) - Futbalisti domácej Argentíny zvíťazili v piatkovom zápase na MS do 20 rokov nad Novým Zélandom hladko 5:0. V A-skupine obsadili prvé miesto s 9 bodmi. Z druhého miesta postúpil Uzbekistan, ktorý si vo svojom treťom vystúpení poradil s Guatemalou 2:0 a získal štyri body.Tretí skončil Nový Zéland taktiež so štyrmi bodmi, čo znamená, že v tabuľke tretích tímov preskočí Slovákov. Ak chcú Slováci zotrvať v turnaji, potrebujú prekonať aspoň dva tímy z tretích miest zo skupín C, D, E a F.