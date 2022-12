Honzek pred šampionátom: V reprezentácii pôjdu body bokom

Truro 18. decembra (TASR) - Jedným z lídrov slovenskej hokejovej reprezentácie do 20 rokov na nadchádzajúcom juniorskom svetovom šampionáte v Halifaxe a Monctone by mal byť útočník Samuel Honzek. Osemnásťročný center si v tejto sezóne výborne počína v kanadskej juniorskej súťaži Western Hockey League (WHL), kde v drese Vancouveru Giants nazbieral v 31 zápasoch 43 bodov (17+26).



Honzek chce dobrú formu potvrdiť aj na MS. "Som rád, že mi to v klube ide veľmi dobre. Pomohla mi jedna sezóna v slovenskej extralige, ale aj letné majstrovstvá sveta juniorov v Edmontone. Dodalo mi to dostatok skúsenosti a takisto je to aj dôsledok tvrdej práce," uviedol v rozhovore pre hockeyslovakia.sk mladý útočník, ktorý sa v lete rozhodoval medzi pokračovaním v najvyššej slovenskej súťaži a odchodom do zámorskej juniorskej ligy. Ponuky z Trenčína a Vancouveru dôkladne zvažoval: "Obe strany mi mohli ponúknuť to, čo som potreboval. Prediskutoval som to s rodičmi, agentom aj s ľuďmi z Dukly Trenčín. Bolo to náročné rozhodnutie, ale zavážil fakt, že aktuálny ročník je pre mňa draftový. Chcel som si vyskúšať niečo nové. Zvolil som si Kanadu a tento krok mi vychádza."



Honzek je líder produktivity "obrov", ale dominuje tiež klubovému poradiu v počte gólov, asistencií a v hodnotení +/-, čo so sebou prináša zvýšené očakávania nielen zo strany slovenských fanúšikov. "Určite to cítim, ale snažím sa to nevnímať a byť stále nohami na zemi. V reprezentácii pôjdu body bokom. Prvoradé je prijať akúkoľvek rolu v tíme a pomôcť mužstvu, aby sme mali úspešný šampionát," pokračoval.



Slovenských reprezentantov čaká v nedeľu prvá zápasová previerka pred juniorskými MS, o 18.00 miestneho času (23.00 SEČ) nastúpia v Trure proti nemeckým rovesníkom. "Odohráme tri kvalitné prípravné zápasy. Určite odhalia naše slabiny, ktoré budeme môcť doladiť do začiatku šampionátu, aby sme boli stopercentne pripravení. Nemci majú kvalitný tím, ktorý nás preverí," dodal Honzek.



Zverenci trénera Ivana Feneša absolvovali deň pred zápasom dva hodinové tréningy, na ktoré museli cestovať z Trura do neďalekého Brookfieldu. Tréneri v sobotu opäť využili 26 z 28 nominovaných hráčov. Na ľade sa už objavil útočník Róbert Bačo, ale choroba vyradila obrancu Dávida Nátneho. V nedeľu mal doplniť tím ďalší bek Šimon Nemec, ktorý však nezasiahne do duelu s Nemcami, informoval web hockeyslovakia.sk.