Honzek utrpel rezné poranenie lýtka, na MS20 dohral

Moncton 29. decembra (TASR) - Samuel Honzek nepomôže slovenskej hokejovej reprezentácii do 20 rokov vo zvyšku svetového šampionátu v Kanade. Osemnásťročný útočník utrpel zranenie v stredajšom víťaznom zápase s USA (6:3), ktoré mu neumožní zasiahnuť do ďalších stretnutí. Informoval o tom portál hockeyslovakia.sk.



Nešťastný moment sa udial v závere druhej tretiny. Po osobnom súboji na modrej čiare jeden z protihráčov stúpil Honzekovi na nohu. "Snažil som sa trafiť hráča. Bohužiaľ, obaja sme spadli a súper mi prerezal zadnú časť nohy v oblasti lýtka. Nepríjemne ma zranil a zacítil som veľkú bolesť," povedal Honzek.



"Samuel utrpel rezné poranenie v oblasti ľavého lýtka, ktoré si vyžiadalo akútne ošetrenie. Vzhľadom na charakter a vážnosť zranenia nemôže ďalej pokračovať v turnaji. Predpokladaná doba liečby bude 4 až 6 týždňov," objasnil lekár slovenskej výpravy Štefan Eperješi.



Honzek mal patriť medzi ofenzívnych lídrov slovenského tímu, napokon vinou zranenia odohral iba necelých päť tretín. "Síce to nedopadlo podľa mojich predstáv, ale svoje pôsobenie na turnaji som si užil. Škoda, že nám nevyšiel úvodný duel proti Fínom, ale chlapci podali bojovný výkon proti Američanom a som na nich hrdý. Ideme správnym smerom. Spoluhráčov budem naďalej podporovať aspoň mentálne. Zotrvám s mužstvom až do konca účinkovanie na šampionáte," doplnil pre hockeyslovakia.sk útočník Vancouveru Giants vo WHL.



Slovenskí reprezentanti vo štvrtok dopoludnia trénovali a zameriavajú sa na piatkový duel s Lotyšmi, ktorý odštartuje o 17.00 SEČ. Trénerský štáb môže namiesto zraneného Honzeka po splnení administratívnych povinností dopísať na súpisku jedného hráča. Z hokejistov mimo šampionátového kádra s tímom trénujú útočník Martin Mišiak a obranca Michal Laurenčík.