MS20: Jendekovi sa páči káder, na darčeky si počká do januára

Žilina 10. decembra (TASR) - Slovenský hokejista Dominik Jendek by mal na MS dvadsaťročných patriť medzi ťahúňov ofenzívy výberu Róberta Petrovického. Hráč Slovana Bratislava hrá pravidelne v každom zápase, v 27 dueloch nazbieral šesť bodov (3+3). Jendek vníma kvalitu kádra Slovenska ako veľmi dobrú a verí, že turnaj dopadne dobre.



Na pondelňajšom zraze v Žiline sa slovenskí hokejisti nehlásili trénerom v kompletnom zložení, hráči zo zámoria prídu v stredu. V piatok čaká na mladíkov prípravný zápas s Olympijským výberom Slovenska, na ďalší týždeň prídu prvé korektúry v nominácii. Na jeho konci odohrajú prípravné duely v Čechách s domácim výberom a o deň neskôr po zápase s Ruskom v Žiline oznámi tréner konečnú nomináciu. "Budeme teraz veľa trénovať, najmä systém," povedal hráč lídra Tipsport Ligy.



Osemnásťročný krídelník vníma konkurenciu v tíme ako prospešnú. "Konkurencia musí byť, aby si všetci vážili miesto a bojovali oň. Je to lákadlo dostať sa na MS a možnosť ukázať, čo je v nás." Jendekovi sa pozdáva zloženie tímu, teší ho najmä fakt, že mnohí hráči majú skúsenosti z najvyššej súťaže. "Máme kvalitný tím, sú to veľmi dobrí hráči. Je tu veľa chalanov, ktorí hrajú Tipsport Ligu, takže verím, že zahráme dobrý turnaj."



Aj Jendek vníma skúsenosti, ktoré nabral v TL, ako veľmi prospešné. Váži si najmä rady skúsených spoluhráčov. Pred odchodom na zraz mu niekoľko rád dal aj otec Rudolf, ktorý pôsobí v Slovane Bratislava ako asistent hlavného trénera Romana Stantiena. "Chalani mi veľmi pomáhajú. Naučili ma, ako sa mám stavať ku konkrétnym situáciám. Otec mi poradil, čo by som mal robiť, ako by som sa mal správať. Mám dať zo seba všetko."



Svetový šampionát sa začne v Třinci 26. decembra, Slováci už budú v dejisku MS o niečo skôr. Vianoce tak strávia bez rodiny. "Vianoce strávime v Třinci. Mne to nevadí, s rodinami sme to všetci riešili. MS sú predsa veľká vec. Riešil som darčeky, ale dáme si ich až po 5. januári. Ak sa teda dostanem na MS, čo dúfam, že sa mi podarí," uzavrel Jendek.