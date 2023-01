MS20: Kanada - SR 4:3 po predĺžení, pre Slovákov sa turnaj skončil

MS hráčov do 20 rokov štvrťfinále



Kanada - SLOVENSKO 4:3 pp (1:0, 2:2, 0:1 - 1:0)



Góly: 7. Bedard (Stankoven), 26. Guenther (Othmann, Bedard), 30. Ostapchuk (Dean), 66. Bedard - 27. L. Nemec (Š. Nemec, Petrovský), 34. Bačo (Repčík, Nátny), 52. L. Nemec (Mešár, Groch). Rozhodovali: Iwert (Nem.), Šindel, - Klouček (obaja ČR), Waleski (USA), vylúčení: 3:6 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 10.349 divákov.



Kanada: Milic - Zellweger, Del Mastro, Clarke, Allan, Korchinski, Hinds, Matier - Guenther, Wright, Othmann - Bedard, Stankoven, Roy - Ostapchuk, Gaucher, Dean - Fantilli, Bankier, Schaefer

Slovensko: Gajan – Š. Nemec, Funtek, Štrbák, Nátny, Kmec, Groch, Bečár – Mešár, Petrovský, L. Nemec – Sýkora, Dvorský, Čiernik – Žlnka, Repčík, Mišiak – Šotek, Dej, Bačo – Štefančík

hlasy po zápase: /zdroj: hockeyslovakia.sk/



Ivan Feneš, tréner SR 20: "Ťažko sa hľadajú slová. Som hrdý na chalanov, čo preveidli na ľade a ako reprezentovali Slovensko. Nesmierne ma to teší napriek tomu, že vo vnútri všetci plačeme a sme sklamaní z prehry. Pred zápasom sme si povedali, že ideme na papierovom lietadle až na mars. Naša misia sa tesne pred pristátim skončila. To čo však chalani predviedli, si zaslúži abolutórium. Pre mńa sú víťazi zápasu. v našom tíme bola obrovská motivácia a odhodlanie. Ja som si zápas na striedačke užíval, bol asi najlepší v kariére."

Róbert Bačo, strelec druhého slovenského gólu: "Bolo to o emóciách. Neskutočný zápas v krásnej atmosfére. Veľmi si vážim, že Kanaďánia prejavili češpekt a zatlieskali nám za predvedený výkon. Bola to zo strany nášho tíma veľká šou. Za stavu 1:1 sme si povedali, že sa musíme upokojiť a byť dôrazní pred ich bránkou. s každým sa dá hrať, Kanaďania mali veľa šancí, ktoré nepremenili, ale nakoniec dali viac gólov a vyhrali."

Filip Mešár, útočník SR: "Je to ťažká prehra, no som hrdý na chalanov, takú partiu som ešte nezažil. Nemáme sa za čo hanbiť. Pred turnajom sme sa oveľa viac zocelili, na striedačke i mimo ľadu to žilo. Škoda, že sme to nedotiahli do konca, ale každý z nás má kariéru pred sebou. Verím, že o pár rokov sa spolu stretneme a zaspomínane si na to, aké výkony sme na šampionáte podali."

Halifax 3. januára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo štvrťfinále MS hráčov do 20 rokov s domácou Kanadou 3:4 po predĺžení. Favoritovi zápasu dlho vzdorovali, v tretej tretine vyrovnali na 3:3, ale v 6. minúte predĺženia inkasovali po individuálnej akcii Connora Bedarda.Obhajcovia titulu Kanaďania nastúpia v piatok 5. januára o 0.30 SEČ v Halifaxe v semifinálovom zápase proti USA. Druhú semifinálovú dvojicu tvoria Švédi a Česi, ktorí odohrajú vzájomný zápas vo štvrtok od 19.30 SEČ.Za najlepšieho hráča Slovenska v zápase vyhlásili Libora Nemca. Do najlepšej trojice slovenského tímu sa dostali brankár Adam Gajan, obranca Pavol Funtek a útočník Adam Sýkora. Slováci neukončili čakanie na postup do semifinále MS"20," v ktorom nehrali od roku 2015.Slováci sa v úvode zápasu sústredili na eliminovanie očakávaného náporu súpera. V ofenzívnom snažení viackrát ukázali sebaistotu, sľubnú šancu po úniku nevyužil Dvorský, ktorého tím v jednej chvíli viedol na strely 5:0. Kanaďania následne pridali na dôraze, častejšie sa dostávali pred brankára Gajana, ktorý v 7. minúte prvýkrát inkasoval. Slováci stratili puk v rozohrávke, dostal sa k nemu Bedard a navýšil svoj náskok na čele kanadského bodovania turnaja - 1:0. Gajan ešte v prvej tretine viackrát podržal svoj tím, ktorý bol v 17. minúte blízko k vyrovnaniu, ale tiesnený Repčík neskóroval z úniku.Gajan predviedol aj v úvode druhej časti viacero zákrokov proti sľubným šanciam Kanaďanom, ktorí išli v 26. minúte do dvojgólového vedenia. Nátny dostal menší trest za vyhodenie puku a Guenther zblízka zužitkoval Othmannovu prihrávku - 2:0. Práve strelec druhého kanadského gólu onedlho fauloval a prvá slovenská presilovka trvala iba tri sekundy. Postaral sa o to Libor Nemec, ktorý tečoval strelu Šimona Nemca - 2:1. Tento stav však vydržal iba dve minúty, keďže Slováci prepadli v útočnom pásme, Kanaďania sa dostali do úniku troch proti jednému, v ktorom Ostapchuk zvolil strelu - 3:1. Gólovo úrodný úsek hry uzavrela akcia Repčíka, ktorý v protiútoku počkal s prihrávkou, obkrúžil bránku a Bačo zblízka prekonal dezorientovanú obranu súpera - 3:2.Kanaďania viedli na strely po dvoch tretinách 34:15 a do tretej vstúpili s odhodlaním gólovo odskočiť Slovákom. Za Gajanom dvakrát zazvonila žŕdka a po blafáku ho neprekonal ani Dean. V 49. minúte si Slováci vytvorili tlak, zmätok pred Milicom nevyužil Sýkora, ale krátko na to sa Mešár za bránkou zbavil obrancu a jeho prihrávku zblízka zužitkoval nepokrytý Libor Nemec - 3:3. Do veľkej šance sa v 53. minúte dostal Mišiak, ktorý sa po Sýkorovej prihrávke ocitol sám pred Milicom, ale ten mu zmaril radosť pohotovou lapačkou. Kanaďania chceli rozhodnúť ešte do konca riadneho hracieho času a pred Gajanom to viackrát "horelo." Obranca Funtek zmaril hokejkou zakončenie Bedarda pred odkrytou bránkou. V 60. minúte Šimon Nemec kroščekoval Bedarda, no Slováci do konca tretej tretiny udržali nerozhodný stav.Wright v predĺžení zblízka trafil do žŕdky, Gajan následne zmaril dve tutovky Kanady a gól nepadol ani po strele a následnej dorážke Petrovského. Rozhodujúci moment priniesla 66. minúta, v ktorej si Bedard predviedol individuálnu akciu, po ktorej prekonal Gajana - 4:3.