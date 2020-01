MS20: Kanada zdolala Rusko 4:3 a získala 18. titul

MS hráčov do 20 rokov - finále:



Kanada - Rusko 4:3 (0:0, 1:2, 3:1)



Góly: 32. Cozens (Veleno, Lafreniere), 50. McMichael (Addison, Byram), 52. Hayton (Addison, Lafreniere), 57. Thomas (McMichael, Addison) - 30. Alexandrov (Zamula, Denisenko), 35. Denisenko (Romanov, Sokolov), 49. Sorkin (Kruglov). Rozhodcovia: Heikkinen, Vikman (obaja Fín.) - Lundgren (Švéd.), SYNEK (SR), vylúčení: 6:8 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 8693 divákov.



Kanada: Hofer – Bernard-Docker, Byram, Smith, McIsaac, Addison, Bahl, Drysdale – Foote, Hayton, Lafreniere – Foudy, Cozens, Veleno – McMichael, Dellandrea, Dudas – Mercer, Thomas, Lavoie



Rusko: Miftachov – Galeňuk, Romanov, Pylenkov, Zamula, Misjul, Žuravljov, Malyšev – Sokolov, Chovanov, Denisenko – Alexandrov, Morozov, Dorofejev – Podkolzin, Voronkov, Marčenko – Rtiščev, Sorkin, Kruglov

Konečné poradie:



1. Kanada



2. Rusko



3. Švédsko



4. Fínsko



5. Švajčiarsko



6. USA



7. Česko



8. SLOVENSKO



9. Nemecko



10. Kazachstan - zostup



Ostrava 5. januára (TASR) - Kanadskí hokejisti si vybojovali zlato na majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov v Česku. V nedeľňajšom dramatickom finále zdolali rivalov z Ruska tesne 4:3, keď v tretej tretine otočili z1:3. Víťazný gól strelil v 57. minúte Akil Thomas.Pre "javorové listy" to je už osemnásty titul z juniorských šampionátov, naposledy sa tešili pred dvomi rokmi v Buffale, keď zdolali Švédov 3:1. "Zborná" ich má na konte trinásť, deväť získala pod vlajkou ZSSR/Spoločenstva nezávislých štátov a štyri ako samostatné Rusko. Naposledy sa tešilo z triumfu v roku 2011, keď vo finále zdolalo práve Kanadu (5:3).Bronz získali švédski hokejisti, ktorí zdolali v severskom derby Fínsko 3:2. Slovensko obsadilo na turnaji rovnako ako vlani ôsmu priečku, keď vypadlo vo štvrťfinále s Kanadou po prehre 1:6. Zverenci trénera Róberta Petrovického prehrali v skupine s Fínmi (1:8), Švajčiarmi (2:7) i Švédmi (2:6) a zvíťazili len v úvodnom zápase nad Kazachstanom (3:1), vďaka čomu sa vyhli bojom o záchranu.Finálový duel sa niesol od úvodu vo vysokom tempe a o pekné akcie a šance nebola núdza. Kanaďania mohli ísť do vedenia už v prvej minúte, no Foudyho pokus skončil na žŕdke. Rusi mali veľkú príležitosť v 6. minúte pri prvej presilovke, Denisenko však netrafil odkrytú časť Hoferovej bránky. V ďalších minútach boli aktívnejší Rusi, ešte trikrát si zahrali v početnej výhode, no ani jednu nepretavil na gól.Aj v druhej tretine mala prvú veľkú možnosť Kanada, keď Lafrenier našiel v 22. minúte pred bránkou Velena, no vyznamenal sa Miftachov. Plno práce mal i Hofer, no obaja brankári predvádzali výborné výkony a dlho držali bezgólový stav. Ten sa zmenil v polovici zápasu. Rusi si zahrali ďalšiu presilovku, Hofer najprv zmaril tutovku Marčenka, potom aj tvrdú strelu Podkolzina, ale na teč Alexandrova už nestačil a tak išla do vedenia "zborná". Rozhodcovia ešte na videu skúmali, či nešlo o vysokú hokejku, ale gól platil. Rusom však vydržalo vedenie len niečo vyše minútu. Na trestnú išli naraz Žuravljov a Voronkov a Kanada využila výhodu o dvoch hráčov. Miftachov kapituloval po dorážke Cozensa. Následne mali veľké šance Alexandrov a Foudy, no ďalší gól padol až v 35. minúte. Romanov nahodil puk na bránku, Hofer ho vyrazil pred seba a Denisenko na dvakrát poslal Rusko do vedenia 2:1.V závere druhej tretiny sa nechal zbytočne vylúčiť Zamula a tak tú tretiu odštartovala Kanada presilovkou. Šancu mal Lafreniere, po výhode obrovskú aj McMichael, ktorý sa po zlom striedaní Rusov dostal do úniku, ale sám pred Miftachov neuspel. V 49. minúte udrela znova "zborná", keď sa presadil Sorkin, ktorý dovtedy na turnaji nebodoval. Kanaďanov však tretí gól nezlomil a v ďalšom priebehu prišli ich veľké chvíle. Už po 34 sekundách znížil so šťastím McMichael, ktorému sa odrazil puk od korčule - 2:3. O ďalšie dve minúty sa "javorovým listom" podarilo vyrovnať, pri presilovke sa presadil tvrdou strelou z pravého kruhu kapitán Hayton. A štyri minúty pred koncom sa dostali prvýkrát do vedenia. Rusi stratili puk na hranici obranného pásma, okamžite sa ho zmocnil Thomas, ktorý si nakorčuľoval pred bránku a prekonal Miftachova, ktorý zaváhal a nevykorčuľoval proti kanadskému útočníkovi. Rusi dostali šancu necelé tri minúty pred sirénou, keď išiel na trestnú Bahl. Ich tréner rovno stiahol aj Miftachova a tak hrali 6 na 4. Chvíľu na to sa zdalo, že Kanada pôjde do troch, keď Dudas vyhodil puk za plexisklo, ale rozhodcovia ho nevylúčili. Z ruského tlaku nakoniec nič nebolo, keďže krátko po sebe išli na trestnú Dorofejev a Denisenko. Presilovku tak hrala Kanada a svoj náskok si udržala.