MS20: Konečná nominácia Česka bez tria Pinkas, Chmelař, Vrhel

nominácia:



brankári: Jan Bednář (Acadie-Bathurst/QMJHL), Jakub Málek (Vsetín), Daniel Král (Benátky nad Jizerou)



obrancovia: Jiří Ticháček (Kladno), David Jiříček (Plzeň), David Moravec (Mladá Boleslav), Michal Hrádek (Pardubice), Jakub Šedivý (Benátky nad Jizerou), Michael Krutil (Rockford/AHL), Stanislav Svozil (Regina/WHL), David Špaček (Sherbrooke/QMJHL)



útočníci: Josef Koláček, Tomáš Urban (obaja Litoměřice), Jakub Konečný (Sparta Praha), Sebastian Malát (Plzeň), Tomáš Chlubna (České Budějovice), Vojtěch Jiruš (Benátky nad Jizerou), Jiří Kulich (Karlove Vary), Jakub Kos (Ilves Tampere/Fin.), Michal Gut (Everett/WHL), Martin Ryšavý (Moose Jaw/WHL), Jan Myšák (Hamilton/OHL), Pavel Novák (Kelowna/WHL), Ivan Ivan (Cape Breton/QMJHL), Jakub Brabenec (Charlottetown/QMJHL)

Edmonton 25. decembra (TASR) - Do konečnej nominácie českej hokejovej reprezentácie na MS do 20 rokov v kanadských mestách Edmonton a Red Deer sa nedostali obranca Matěj Pinkas a útočníci Jaroslav Chmelař so Stanislavom Vrhelom.Tréner Karel Mlejnek sa musel rozhodnúť bez prípravných zápasov, ktoré organizátori turnaja na poslednú chvíľu zrušili.citoval trénera portál idens.cz.Česko malo pôvodne v príprave nastúpiť proti USA a Švajčiarsku. Prvý duel zrušili organizátori po zhoršení pandemickej situácie, druhý po porušení covidového protokolu. Česko sa v základnej A-skupine v Edmontone stretne s domácou Kanadou, Nemeckom, Fínskom a Rakúskom. V konečnej nominácii figurujú traja brankári, osem obrancov a štrnásť útočníkov. Kapitán je rovnako ako vlani útočník Jan Myšák. Informoval idnes.cz