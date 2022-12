MS20: Lotyšsko podľahlo Fínsku v „slovenskej“ B-skupine

MS do 20 rokov, B-skupina (Moncton):



Lotyšsko - Fínsko 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)



Góly: 5. Nyman (Malinen, Salin), 30. Huuhtanen (Nyman, Salin), 58. Kapanen







tabuľka:



1. Fínsko 3 2 0 1 0 10:5 7



2. Švajčiarsko 2 0 2 0 0 6:4 4



3. SLOVENSKO 2 1 0 0 1 8:8 3



4. USA 2 1 0 0 1 8:8 3



5. Lotyšsko 3 0 0 1 2 4:11 1





Moncton 29. decembra (TASR) - Hokejisti Fínska zvíťazili vo štvrtkovom zápase MS hráčov do 20 rokov nad Lotyšskom 3:0. Po svojom druhom víťazstve boli so 7 bodmi na čele B-skupiny, v ktorej Slováci priebežne figurovali na 3. mieste. Pre Lotyšov to bola v treťom zápase tretia prehra a na 5. mieste majú jeden bod.