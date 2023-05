Slováci štartujú MS20, na úvod kľúčový duel s Fidži

Prvý zápas B-skupiny na majstrovstvách sveta do 20 rokov, SOBOTA, 20. mája, 23.00 SELČ:



Fidži - SLOVENSKO

San Juan 19. mája (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 20 rokov začne svoje pôsobenie na majstrovstvách sveta v Argentíne sobotňajším zápasom proti Fidži. Toto stretnutie môže byť kľúčové v boji o osemfinále, kam postupujú dva najlepšie tímy z každej zo šiestich skupín a štyria najlepší z tretích miest. Slovensko má na tomto podujatí zastúpenie prvýkrát od roku 2003.Tím sa skompletizoval až vo štvrtok po príchode Adama Grigera, Bálinta Csóku a videoanalytika Pavla Mlynára. Griger sa k spoluhráčom pripojil neskôr pre povinnosti v mládežníckom tíme talianskeho Cagliari a Csóka nahradil Dominika Hollého, ktorý prišiel o šampionát pre zdravotné problémy. Klubové povinnosti mali hráči ešte počas uplynulého víkendu, pred ktorým absolvovali sústredenie v Šamoríne.povedal asistent trénera Marek Ondrík pre webstránku Slovenského futbalové zväzu (SFZ). Práve on povedie tím v prvom stretnutí spolu s ďalším asistentom Petrom Štefaňákom. Hlavný kouč Albert Rusnák spolu s trénerom brankárov Ivom Pilipom majú kartový trest ešte z vlaňajšieho zápasu domácich ME19 proti Rakúsku (1:0). V tomto stretnutí si tím vybojoval miestenku na svetový šampionát.Rusnák už skôr stanovil ako cieľ postup zo skupiny, v ktorej čaká na Slovákov aj Ekvádor (23.5.) a USA (26.5.). To sa podarilo aj pred 20 rokmi pod vedením Petra Poláka, keď si tím poradil s domácim Spojenými Arabskými Emirátmi 4:1 i Panamou (1:0) a nestačil len na Burkinu Faso (0:1). V osemfinále prehral až po predĺžení, keď podľahol neskorším majstrom z Brazílie 1:2.dodal Ondrík. Výkop duelu proti Fidži je na programe v sobotu o 23.00 SELČ a v priamom prenose ho prinesie RTVS.