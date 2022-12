MS20: Nemci zdolali v priamom súboji o štvrťfinále Rakúsko 4:2

MS do 20 rokov:



A-skupina (Halifax):



Nemecko - Rakúsko 4:2 (1:0, 3:1, 0:1)



Góly: 19. Krening 22. Van Der Linde, 27. Heigl, 37. Kechter - 30. Scherzer, 46. Dobnig



tabuľka:



1. Švédsko* 3 2 1 0 0 15:2 8



2. Česko* 3 2 0 1 0 16:5 7



3. Kanada* 3 2 0 1 0 24:7 6



4. Nemecko* 3 1 0 0 2 6:14 3



5. Rakúsko 4 0 0 0 4 2:35 0



*istý postup do štvrťfinále

Moncton 31. decembra (TASR) - Hokejisti Nemecka zvíťazili v piatkovom zápase MS hráčov do 20 rokov nad Rakúskom 4:2. V priamom súboji o postup si tak zaistili účasť vo štvrťfinále, Rakúšania na turnaji skončili.Nemci vstúpili do turnaja tesnou prehrou so Švédskom 0:1 a vo štvrtok ich Kanada deklasovala 11:2. Proti Rakúsku si pripísali prvé body na turnaji a v sobotu ich ešte čakal duel proti Česku. Rakúšania zaznamenali v piatkovom zápase svoje prvé góly po troch vysokých prehrách.