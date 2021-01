MS20: Slováci o rok v skupine proti USA, Rusku, Švédsku a Švajčiarsku

Americký hokejista John Farinacci (25) sa teší z gólu, vpravo Slovák Roman Faith vo štvrťfinále MSJ USA 20 - Slovensko 20, v kanadskom Edmontone 2. januára 2021, archívne foto. Foto: TASR/AP

základné skupiny juniorských MS 2022:

A-skupina (Red Deer): USA (1.), Rusko (4.), Švédsko (5.), SLOVENSKO (8.), Švajčiarsko (9.)



B-skupina (Edmonton): Kanada (2.), Fínsko (3.), Nemecko (6.), Česko (7.), Rakúsko (10.)

Edmonton 6. januára (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov sa na budúcoročnom juniorskom šampionáte predstavia v základnej A-skupine s USA, Ruskom, Švédskom a Švajčiarskom. Šampionát sa uskutoční opäť v Edmontone, druhým dejiskom bude Red Deer.V B-skupine sa predstavia Kanada, Fínsko, Nemecko, Česko a Rakúsko. Šampionát je na programe od 26. decembra 2021 do 5. januára 2022 a bude mať rovnaké zloženie ako v tomto roku, keďže nikto z elity nevypadol. Nižšie divízie MS v prebiehajúcej sezóne zrušili pre pandémiu koronavírusu.O nasadení tímov do skupín rozhodlo konečné poradie z práve skončených MS. Slováci v ňom obsadili ôsmu priečku a o rok budú v skupine v hale Westerner Park Centrium v Red Deer čeliť úradujúcim svetovým šampiónom z USA i v konečnej tabuľke štvrtým Rusom i piatym Švédom.Turnaj sa v roku 2022 mal pôvodne hrať vo švédskom Göteborgu, ale v septembri minulého roka Medzinárodná hokejová federácia (IIHF) rozhodla prideliť ho opäť Edmontonu a mestu Red Deer v kanadskej provincii Alberta. Göteborg privíta juniorskú elitu v roku 2024, rok predtým budú MS v ruských dejiskách Novosibirsk a Omsk.