MS20: Slováci opustili izby a mali prvý tréning

Edmonton 19. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov si dosýta užili prvý spoločný tréning v Edmontone, ktorí mohli absolvovať na základe viacnásobne negatívnych výsledkov testov na koronavírus a oficiálnom povolení opustiť karanténu. Tridsať hráčov malo možnosť korčuľovať takmer jeden a trištvrte hodiny.



"Skvelý pocit," netajil nadšenie tréner slovenskej "dvadsiatky" Róbert Petrovický. "V piatok popoludní sme sa všetci stretli prvýkrát po piatich dňoch a presunuli sa na večerný tréning. Každé mužstvo malo v prvý deň jednu jednotku, my sme boli na zozname o šiestej večer miestneho času. Na chlapcoch bolo vidno, že sa veľmi tešia. Aj rozloženie tréningu sme prispôsobili tak, aby mali z neho radosť. Som veľmi spokojný, pretože z hráčov išla iskra," uviedol v rozhovore pre hockeyslovakia.sk.



Slováci sú v dejisku MS už od minulého víkendu. Členovia výpravy absolvovali od nástupu do záverečnej fázy prípravy vo Zvolene do prvého tréningu v Edmontone dovedna viac ako 350 PCR testov na koronavírus. Zatiaľ každý bol negatívny. "Všetko ide podľa plánu. Teším sa, že nás sprevádzajú skvelé správy. Po ukončení izolácie máme za sebou veľmi dobrý deň a tešíme sa na ďalší podľa programu. V sobotu nás čaká tréning o 12-tej miestneho času (20.00 SEČ, pozn. red.)," informoval Petrovický.



Nadšenie hráčov po opustení izieb bolo enormné. "Hneď ako sme vyšli na snack, zdravili sme sa s kamošmi. Dlho sme sa nevideli. A čo sa týka tréningu, nebolo to zlé, ale mohlo to byť lepšie. Trošku nám odskakovali puky, ľad je iný. Ale to sa zlepší. Keďže nás je viac, v kabíne sa zatiaľ trochu tlačíme, ale pomestíme sa," povedal pre hockeyslovakia.sk 18-ročný útočník Maroš Jedlička. S adaptáciou v hoteli neďaleko haly Rogers Place je maximálne spokojný: "Ak čokoľvek potrebujeme, stačí zavolať na recepciu a všetko vybavia. Akurát si trošku viac budeme musieť zvyknúť na kanadskú kuchyňu, no verím, že to bude rýchle. Jedol som tu napríklad niečo, čo pripomínalo ryžu, ale ryža to nebola. Ani neviem, o čo presne išlo. Niektoré jedlá som ochutnal prvýkrát. Všeobecne však platí, že k pokrmom dávajú strašne veľa omáčok."