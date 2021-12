MS20: Slováci po dráme prehrali s obhajcami trofeje z USA tesne 2:3

MS20 B-skubina (Red Deer):



USA - SLOVENSKO 3:2 (2:0, 1:0, 0:2)



Góly: 14. Knies (Cooley, Peart), 16. Samoskevich (Coronato, Beniers), 33. Slaggert (Kaiser, Dickinson) - 42. Chromiak (Kašlík, Kňažko), 58. Chromiak (Myklucha, Nemec). Rozhodovali: Kika (ČR), Kova (Fín.) – Jackson (Kan.), Persson (Švéd.), vylúčení: 6:5 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 0:0, 1613 divákov.



USA: Commesso – Sanderson, Moore, Kaiser, Faber, Kleven, Hughes, Peart – Berard, Beniers, Coronato – Knies, Cooley, Mazur – Slaggert, Dickinson, Samoskevich – Savage, James, Lucius – Pastujov

SR: Latkóczy – Kňažko, Stacha, Petrovický, Š. Nemec, Bečár, Štrbák, Kmec – Chromiak, Myklucha, Kašlík – Mešár, Petrovský, Slafkovský – Jedlička, Dvorský, Faith – Demek, Sýkora, Lašák – Krajč

Red Deer 27. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti otvorili účinkovanie na juniorskom šampionáte v kanadskom meste Red Deer tesnou prehrou s USA 2:3. Zverenci trénera Ivana Feneša sa v B-skupine stretnú najbližšie v noci na utorok rovnako o 3.30 SEČ so Švédskom.Slováci boli v úvode zápasu s obhajcami trofeje vyrovnaní súperi, no nepremenili dve presilovky po sebe, favorit naopak áno a ujal sa vedenia 2:0. V druhom dejstve mali hráči USA duel plne pod kontrolou, Slovákov prestrieľali 23:2 a pridali aj tretí gól. Do záverečného dejstva však Fenešovi zverenci vstúpili výborne, po dvoch góloch Martina Chromiaka sa dotiahli na súpera a pri hre bez brankára siahali na body.Slováci odštartovali duel proti veľkému favoritovi aktívne a už po niekoľkých sekundách sa dostal do šance Kašlík, no vystrelil len do brankára. Vzápätí USA zle striedali a Fenešovi zverenci si zahrali presilovku. Počas nej sa však nedokázali poriadne nasťahovať do útočného pásma. Druhú, po faule Slaggerta v 5. minúte, zvládli už oveľa lepšie a mohli ísť aj do vedenia. Myklucha z dorážky a ani Kašlík však neuspeli. Potom už prebrali taktovku favoriti a súperom ukázali, ako treba premieňať početné výhody. V 14. minúte využil presilovku o dvoch hráčov Knies po krížnej prihrávke od Cooleyho a o dve minúty premenil na druhý gól dohrávanú výhodu 5 na 4 Samoskevich, ktorý namieril z ľavého kruhu presne pod hornú žŕdku - 2:0.Slovákom nevyšla ani tretia presilovka v úvode druhého dejstva a v ďalšom priebehu sa dostali pod obrovský tlak súpera. Ten si na ľade robil miestami čo chcel. Zverenci trénera Feneša len vyhadzovali puky a nedokázali ich konštruktívne rozohrať. Naopak, pred Latkóczym neustále horelo, no slovenský brankár dlho držal dvojgólový rozdiel. V 26. minúte vychytal nájazd Samoskevicha a pri oslabení si poradil s pokusmi Beniersa a Coronata. V 33. minúte však už kapituloval. Dickinsonovu strelu z uhla ešte vyrazil, no na dorážku Slaggerta bol už krátky. Slováci sa v druhom dejstve dostali k strelám na bránku až v samom závere a mohli i znížiť. Slafkovského bekhend však skončil na žŕdke a pri hre 4 na 4 neprekonal Myklucha brankára. Američania v tejto časti prestrieľali súpera 23:2.Do tretieho dejstva vstúpili Slováci ako vymenení a už po minúte a troch sekundách dokázali využiť presilovku. Kňažko prihral do šance Chromiakovi a ten vykresal nádej na body - 1:3. Vzápätí sa natlačil do zakončenia Jedlička a Commesso mal čo robiť, aby jeho strelu a následné dorážky udržal pred bránkovou čiarou. V 47. minúte vypálil hneď po buly Mešár, ktorý neuspel ani na druhýkrát. V 50. minúte sa v strednom pásme zrazili dvaja slovenskí hráči a útočník súpera sa dostal do samostatného úniku, no Latkóczy si poradil. V 52. minúte skončil puk v americkej sieti, rozhodcovia gól neuznali pre vysokú hokejku. Slováci však v treťom dejstve pokračovali vo veľmi dobrom vystúpení. Oproti predchádzajúcej časti oveľa lepšie korčuľovali, presadzovali sa v osobných súbojoch, kombinovali a často dokázali favorita dostať pod tlak. Američania mohli definitívne rozhodnúť v 55. minúte, keď sa rútili 4 na 1, ale Bečár sa položil na ľad a situáciu zachránil. V 57. minúte netrafil Mazur puk pred odkrytou bránkou. Slováci dokázali v závere poriadne zdramatizovať zápas, keď pri hre 4 na 4 strelili kontaktný gól. Američania stratili puk v strednom pásme, súper sa dostal do prečíslenia, Myklucha prihral pred bránku Chromiakovi a ten upravil na 2:3. Slováci si vypracovali šance aj v záverečnej hre bez brankára, no vyrovnať už nedokázali.(0:1, 1:2, 2:3)Góly: 37. Svečkov (Čibrikov, Tankov), 45. Mičkov (Demidov), 46. Mičkov (Smirnov, Demidov) – 6. Olausson (Holtz, Grans), 28. Edvinsson, 35. Andrae (Grans, Eklund), 44. Holtz (Eklund, Andrae), 52. Niederbach (Torgersson), 60. Ljungman (Edvinsson)1. Švédsko 1 1 0 0 0 6:3 32. USA 1 1 0 0 0 3:2 33. SLOVENSKO 1 0 0 0 1 2:3 04. Rusko 1 0 0 0 1 3:6 05. Švajčiarsko 0 0 0 0 0 0:0 0