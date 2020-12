Slovenskí hokejisti do 20 rokov podľahli v druhom zápase na MSJ Kanade

A-skupina:



SLOVENSKO - Kanada 1:3 (0:1, 0:0, 1:2)



Góly: 59. Chromiak (Faith, Nemec) - 5. Spence (Tomasin, Mercer), 57. Tomasino (Cozens), 60. Quinn. Rohodovali: Langin, Stewart - Deschamps, Mannella (všetci Kan.), vylúčení: 2:3 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0.



zostavy:



Slovensko: Hlavaj – Mudrák, Golian, Bečár, Kňažko, Nemec, Stacha, Turan, Ryan Petrovický – Mrázik, Jellúš, Faith - Chromiak, Kašlík, Slafkovský – Turanský, Sojka, Jedlička – Kolenič, Eliaš, Jendek



Kanada: Levi - Byram, Drysdale, Harley, Korczak, Barron, Guhle, Spence - Perfetti, McMichael, Krebs - Quinnm, Newhook, Cozens - Zary, Byfield, Pelletier - Mercer, Suzuki, Tomasino

MS20: Česi v B-skupine zdolali Rusov

B-skupina:



Česko 20 - Rusko 20 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)



Góly: 37. Koffer (Rychlovský, Klikorka), 46. Lang

tabuľka:



1. Švédsko 1 1 0 0 0 7:1 3



2. USA 2 1 0 0 1 14:5 3



3. Rusko 2 1 0 0 1 5:5 3



4. Česko 2 1 0 0 1 3:7 3



5. Rakúsko 1 0 0 0 1 0:11 0

Edmonton 28. decembra (TASR) - Slovenskí hokejisti do 20 rokov podľahli v druhom zápase na MSJ v Edmontone domácej Kanade 1:3. S favorizovaným súperom odohrali rušný, dramatický zápas a v 60. minúte počas power play senzačne siahali na predĺženie a teda aj na body. Kanaďania zdolali Slovákov štrnástykrát z pätnástich vzájomných zápasov, v roku 1999 skončil duel remízou 0:0.Zverenci trénera Róberta Petrovického figurujú v tabuľke A-skupiny na treťom mieste. V pondelok ráno o 3.30 SEČ sa stretnú s Nemeckom.Mladí Slováci podali udatný výkon, ktorý prekvapujúco naberal postupom zápasu na kvalite. Po relatívne skorom inkasovaní sa striasli zvyškov rešpektu a ťažké domáce kalibre, ktoré predtým nastrieľali Nemcom 16 gólov, eliminovali nadšeným celoplošným výkonom. Súper mal síce jasnú prevahu, ale len sporadicky sa dostával do sústavnejšieho tlaku. V druhej tretine Kanaďania prvýkrát na spoľahlivého Hlavaja vystrelili až po 12 minútach... Celkový pomer striel 18:23 síce odporuje kanadskému výkonu, ale zároveň to je výslednica skvelého slovenského for/bek-čekingu, sústredeného aktívneho bránenia a zamestnávanie protivníkov kontrovými výpadmi. Slováci sa čoraz viac osmeľovali k umnej a nepanickej rozohrávke, čím otupovali ostrosť kanadských kombinačných štruktúr. V tretej tretine boli dokonca aktívnejší na strely (10:7) a dvakrát siahali na vyrovnanie. Najprv v 55. minúte v presilovke Slafkovský riešil výbornú streleckú pozíciu prudkou prihrávkou pred bránkovisko a o minútu po jeho riskantnom manévri na útočnej modrej domáci zvýšili na 2:0. Ďalšia početná výhoda už vyšla, na 1:2 poldruha minúty pred klaksónom znížil Chromiak, ale aktívnejšej a herne lepšej Kanade trojbodové víťazstvo neuniklo. V záverečných sekundách mali Slováci v nátlakovej power play dvakrát smolu v zakončení a následne na modrej ušiel nešťastne puk Nemcovi, ktorý ináč dobre operoval ako stratég hry v početnej výhode. Kanaďan Quinn spečatil výsledok do prázdnej bránky.Českí hokejisti do 20 rokov dosiahli na MSJ v Edmontone prvé víťazstvo. Vo svojom druhom vystúpení na šampionáte zdolali v zápase B-skupiny Rusov 2:0. Hrdinom tímu sa stal brankár Lukáš Pařík, ktorý chytil všetkých tridsať pokusov súpera. O góly sa postarali Filip Koffer a Martin Lang.